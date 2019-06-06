С углубленным освоением китайского

НОВАТЭК после продажи 20% в «Арктик СПГ 2» китайским компаниям подписал с местной Sinopec и Газпромбанком соглашение о создании совместного предприятия для продажи газа на внутреннем рынке КНР. Сейчас китайский рынок остается вотчиной крупных местных компаний, иностранных трейдеров там нет, и, учитывая регулируемые тарифы, не выглядит слишком привлекательным. По мнению аналитиков, НОВАТЭК стремится гарантировать сбыт своего СПГ, а риски отчасти могут быть минимизированы наличием партнера.

НОВАТЭК собирается создать совместное предприятие с Sinopec и Газпромбанком по продаже газа и СПГ на внутреннем рынке КНР. Стороны 5 июня подписали базовые условия такого соглашения в рамках визита лидера КНР Си Цзиньпина в Россию. Как заявил глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, совместное предприятие «не только позволяет гарантировать сбыт производимого СПГ, но и открывает возможности инвестирования в развитие сегмента конечного потребления на одном из крупнейших и наиболее быстрорастущем рынке газа и СПГ в мире». Компании не стали комментировать детали соглашения.

В конце апреля НОВАТЭК продал китайским CNPC и CNOOC по 10% в своем проекте «Арктик СПГ 2», и теперь китайские компании станут его крупнейшими акционерами. Также, по условиям соглашения, они приобретут примерно по 1 млн тонн СПГ в год на долгосрочной основе. При этом пока неясно, будут ли китайцы покупать эти объемы на условиях FOB в терминалах в Мурманске и на Камчатке, или же доставка пойдет напрямую в китайские порты.

Намерение НОВАТЭКа выйти на внутренний рынок Китая выглядит смелым и неочевидным, учитывая, что на данный момент там самостоятельно не работает никто из иностранных трейдеров.

Есть лишь интегрированные проекты с созданием собственного потребления — например, в 2009 году индонезийская RGE ввела газовую электростанцию 760 МВт в провинции Фуцзянь, которая снабжается газом RGE из расположенного рядом СПГ-терминала.

Дело в том, что рынок газа Китая только начинает процесс либерализации, цены на газ остаются регулируемыми. Экономически газ в большинстве секторов не может конкурировать с углем, и поэтому рентабельность продаж газа при существующей системе всегда будет зависеть от готовности властей той или иной провинции утвердить приемлемый долгосрочный тариф. По оценке Стивена О’Салливана из OIES, продажа импортируемого газа на внутреннем рынке Китая для CNPC была в 2013–2018 годах хронически убыточна (хотя с учетом продаж газа собственной добычи бизнес в целом был прибыльным).

«Газпром» в ходе переговоров о поставке газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», в сущности, отказался от выхода на китайский внутренний рынок, вопреки своей тогдашней концепции участия во всей цепочке создания стоимости газа. Компания согласилась лишь обсуждать строительство электростанций в КНР, однако пока ни по одному такому проекту нет конкретных договоренностей.

Китай — очень сложно устроенный рынок, и успешно работать на нем без местного партнера невозможно, отмечает Мария Белова из Vygon Consulting. С другой стороны, конкуренция между производителями СПГ при поставках в Азию растет, а Китай — главный перспективный источник спроса на ближайшие годы. «Это СП — попытка гарантировать сбыт на ключевом рынке»,— полагает аналитик. Она отмечает, что НОВАТЭК вместе с Total собирается участвовать в интегрированном проекте поставок СПГ во Вьетнам и строительстве там электростанции. Кроме того, рынок газа в Китае постепенно либерализуется, в частности, власти страны объявили о намерении выделить единую компанию по транспортировке газа. По мнению Марии Беловой, знания и опыт работы на китайском рынке вместе с Sinopec могут пригодиться НОВАТЭКу, когда процесс реформирования газового рынка в КНР будет завершен.

Юрий Барсуков