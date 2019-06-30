Кремль: беседа Путина и Мэй о деле Скрипалей была жесткой

Разговор президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был жестким и информативным, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что эта часть встречи «проходила с глазу на глаз, только в присутствии переводчиков».

«Она действительно в жесткой форме говорила по делу Скрипалей. И достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по этому делу»,— сказал пресс-секретарь в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по «Интерфаксу»). По словам господина Пескова, британская сторона так и не представила никаких доказательств причастности РФ. Кроме того, отметил он, до сих пор неизвестно, «где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ним что-то». Господин Песков затруднился ответить на вопрос, была ли Тереза Мэй удовлетворена ответами президента России по этой теме.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. Оба были госпитализированы и вскоре пошли на поправку. Юлию выписали в апреле, ее отца — в мае. Британские власти убеждены, что к инциденту причастна российская разведка. Москва свою причастность отрицает.

В июне 2019-го президент России предложил Великобритании забыть об отравлении Скрипалей. На встрече с Владимиром Путиным в Осаке Тереза Мэй заявила, что нормализация отношений между двумя странами невозможна до тех пор, пока «Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность».

О кризисе российско-британских отношений и перспективах их стабилизации — в интервью “Ъ” посла Великобритании в Москве.