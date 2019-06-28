Мэй заявила Путину, что нормализация отношений с Россией сейчас невозможна

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке заявила, что нормализация отношений между двумя странами невозможна до тех пор, пока «Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность».

Также госпожа Мэй подчеркнула, что у британской стороны есть «неопровержимые доказательства» причастности РФ к инциденту в Солсбери. «Она сказала, что эти действия никогда не должны повториться и что Британия хочет, чтобы двух причастных к атакам привлекли к ответственности»,— сказала представитель британского премьер-министра.

Напомним, в марте 2018 года в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба были госпитализированы и вскоре пошли на поправку. Юлию выписали в апреле, ее отца — в мае. Британские власти убеждены, что к инциденту причастна российская разведка. Москва свою причастность отрицает. В июне 2019-го президент России предложил Великобритании забыть об отравлении Скрипалей.

О кризисе российско-британских отношений и перспективах их стабилизации — в интервью “Ъ” посла Великобритании в Москве.