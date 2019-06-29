Росстат потратит почти 1 млрд рублей на популяризацию переписи населения

Росстат проводит тендер на проведение информационно-разъяснительной работы по всероссийской переписи населения и популяризации ее итогов. Потратить на эти цели планируется не более 949 млн руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на закупочные материалы службы.

Перепись пройдет в 2020 году. Исполнитель должен провести в 2019–2020 годах информационно-разъяснительную работу по ней, а в 2021 году — информационное сопровождение и популяризацию ее итогов.

Согласно документам, частью кампании, в которую входит размещение материалов в СМИ и соцсетях, создание тематических аккаунтов в YouTube, Instagram, реклама и организация различных мероприятий, станет выход осенью 2020 года юмористического номера в эфире популярного шоу, например КВН или Comedy Club.

Ранее сообщалось, что ведомство может использовать технологии анализа больших данных для переписи населения в 2020 году. Это, в частности, должно помочь оценить не только численность населения, но и миграционные потоки. Проект может стоить государству 1,2 млрд руб. В качестве возможных ответственных компаний указаны Сбербанк, OneFactor, «Форпост» (входит в «ИКС Холдинг») и операторы связи, среди органов власти — Минэкономики и Росстат.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Большие данные включат в перепись».