Boeing поставил программное обеспечение на аутсорс

Программное обеспечение для Boeing 737 MAX разрабатывали сотрудники, работавшие на аутсорсе за $9 в час. Об этом агентству Bloomberg заявил бывший инженер компании. СМИ также сообщали, что американский Минюст потребовал от Boeing документы, связанные со сборкой другого самолета — Dreamliner. В ведомстве подозревают компанию в недоброкачественной работе. Почему Boeing решил сэкономить на разработчиках? И насколько серьезны проблемы компании? Подробности — у Юлии Грицай и Ильи Сизова.

Три месяца назад полеты Boeing 737 MAX приостановили по всему миру. За последнее время разбились два этих лайнера, по предварительным данным, из-за неисправности в системе управления. Авиакатастрофы унесли жизни 350 человек. С тех пор новости о серьезных проблемах Boeing стали появляться регулярно. Компания потерпела неудачу на авиасалоне в Ле-Бурже, и за первый день не оформила ни одного заказа. Потом более 400 пилотов подали на Boeing в суд за то, что там якобы скрыли информацию о неисправностях лайнера 737 MAX. Теперь и вовсе выяснилось, что программы разрабатывали выпускники индийского колледжа, которые получали за это $9 в час.

Boeing вынужден экономить на всем, отмечает заслуженный военный летчик России, заместитель главного редактора журнал «Авиапанорама» Владимир Попов. Спрос на самолеты компании падает, и она недополучает прибыль. «Одно время Boeing считался мировым трендом. Им хотелось получать те же прибыли, которые были пять лет назад, а сегодня это невозможно. Самолеты строить до бесконечности нельзя. Трафик любых транспортных средств ограничивается потреблением. Если его нет, они начинают экономить на всем: на заработной плате инженеров, конструкторов и программистов, которые обслуживают работу Boeing. Вот и результат», — пояснил Попов.

Boeing отдал на аутсорс не только разработку системы управления. Как пишет Bloomberg, компания уже 15 лет предлагает поставщикам самостоятельно разрабатывать детали для самолетов по готовым чертежам. При этом подобный подход — это мировой тренд, отмечает директор компании «Инфомост» Борис Рыбак. Но техническая сложность сборки самолета и объемы производства Boeing повышают риск ошибки, добавляет эксперт: «Происходит очень серьезная трансформация. Если раньше значительная часть работ по планеру и частично по системам агрегатов производилась в одном месте одним коллективом, то сейчас это делается в разных местах, в разных странах. Очевидно, им не повезло. И прокол, который случился, от него никто не застрахован.

Но Boeing производит больше всего самолетов, это крупнейшая компания. Поэтому не стоит удивляться тому, что они первыми столкнулись с этими проблемами».

В апреле президент США Дональд Трамп посоветовал Boeing провести ребрендинг и переименовать самолет 737 MAX. К такой стратегии прибегают, например, авиакомпании, чтобы избавиться от дурной репутации. В марте 2015 года в Альпах разбился самолет Germanwings. Официальной причиной катастрофы назвали самоубийство пилота. После этого авиакомпания стала работать под брендом Eurowings. Если Boeing решит проблему с неисправными самолетами, ему тоже стоит провести ребрендинг, продолжает Борис Рыбак: «Для начала нужно исправить самолет, чтобы он был абсолютно безопасным, и это должно подтвердиться испытаниями, расчетами и сертификацией. Видимо, придется перепроектировать лайнер. С точки зрения маркетинга его можно переименовать, потому что текущее название очень сильно себя дискредитировало».

По итогам авиасалона в Ле-Бурже Boeing все же удалось заключить несколько контрактов. Один из них — на поставку 200 лайнеров 737 MAX. Самолеты заказал международный авиахолдинг Ай Эй Джи. Сделку оценили в $25 млрд.

Представители Boeing заявляли, что рассчитывают вернуть в небо лайнеры 737 MAX. Сейчас у компании около 4,5 тыс. невыполненных заказов на эту модель.