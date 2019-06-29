Владимир Путин назвал произволом дело против Ивана Голунова

Президент России Владимир Путин уверен, что инцидент с делом против журналиста «Медузы» Ивана Голунова должен быть расследован. На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке он подчеркнул, что по этому вопросу «должны быть приняты соответствующие решения».

«Что касается ситуации с Голуновым — там не несправедливость, там произвол»,— заявил господин Путин (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Следствие не нашло доказательств его вины и освободило корреспондента от уголовной ответственности.

В отношении оперативников, участвовавших в задержании Ивана Голунова, инициировали внутреннюю проверку. По ее итогам были выявлены нарушения, дело направили в прокуратуру. Были уволены два генерала полиции.

Подробнее о деле Ивана Голунова — в материале “Ъ” «Дело закрыто, вопросы остались».