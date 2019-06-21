МВД выявило нарушения в работе оперативников по делу журналиста Голунова

Сотрудники полиции из УВД по ЗАО допустили нарушения при проведении оперативных мероприятий по уголовному делу, по которому журналиста «Медузы» Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве. «Принято решение о направлении указанного уголовного дела в прокуратуру г. Москвы для решения вопроса о его передаче для дальнейшего производства предварительного следствия в следственные органы СК РФ»,— говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, МВД РФ проработает вопрос о создании специализированных подразделений в службе собственной безопасности — они будут контролировать работу наркополицейских, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк. Такое поручение глава ведомства Владимир Колокольцев дал по итогам прямой линии с Владимиром Путиным. Накануне президент заявил, что необходимо «наладить контроль над правоохранительными органами, чтобы не было, как было с тем журналистом (Иваном Голуновым.— “Ъ”)».

Напомним, 6 июня журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Следствие не нашло доказательств его вины и освободило корреспондента от уголовной ответственности. После этого дела были уволены два генерала полиции.

После резонансного задержания Ивана Голунова активизировалось обсуждение «антинаркотической» статьи. Пересмотреть законодательство предложила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, депутаты Госдумы и ученые РАН. МВД пообещало жестко наказывать полицейских, которые устраивают провокации с наркотиками. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал поручение думским комитетам провести анализ правоприменения 228-й (незаконное хранение и перевозка наркотиков) и 303-й (фальсификация доказательств) статей УК РФ. Однако во время прямой линии Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в либерализации статьи 228 УК РФ.

О деле Ивана Голунова — в материале “Ъ”.