Владимир Путин утверждает, что не знает о деле основателя «Рольфа»

Президент России Владимир Путин утверждает, что не знает о деле основателя компании «Рольф» Сергея Петрова, поэтому не может его комментировать. На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке он пообещал, что запросит всю необходимую информацию.

«В отношении господина Петрова я ничего не знаю, первый раз слышу. Я же здесь находился, а вы говорите, это в Москве произошло. Это не та информация, которую мне докладывают в режиме онлайн»,— приводит «Интерфакс» слова господина Путина. Президент подчеркнул, что правоохранительные органы «должны делать свое дела», а он не может «взять под свой контроль все дела подобного рода».

27 июня стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера. В офисах компании прошли обыски. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. В пятницу Басманный райсуд заключил под домашний арест директора департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолия Кайро.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «По делу "Рольфа" ответил следователь Скирденко».