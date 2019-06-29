Грузия запретила въезд в страну российскому депутату Сергею Гаврилову

Власти Грузии заявили, что не пустят в страну депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова, который своим выступлением в грузинском парламенте вызвал протест в стране. «Мы его не впустим в страну»,— сказал глава МВД Грузии Георгий Гахария после заседания правительства (цитата по «РИА Новости»).

В ответ господин Гаврилов заявил, что грузинское МВД не осознает ответственность за срыв международной конференции. «Я считаю, что своим выступлением он заявляет лишь одно: что министерство внутренних дел Грузии не понимает своей меры ответственности за срыв международной конференции и обязательств в отношении дипломатов, за разрушение международного авторитета Грузии, и что оно не в состоянии исполнить свой долг как министерство»,— считает депутат.

Он также отметил, что российская сторона ждет грузинских депутатов в Москве на международный форум по развитию парламентаризма. «Мы всегда открыты для диалога»,— заключил господин Гаврилов.

Ранее он заявил, что не исключает еще одну поездку в Грузию в личных целях. ««Да я бы хоть завтра. Я очень хочу, у меня там есть личные планы. Мы планировали осенью с детьми съездить в паломничество, когда спадет жара»,— заявил парламентарий.

Напомним, 20 июня в ходе заседания Межпарламентской ассамблеи православия, которая проходила в здании парламента Грузии, господин Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции. К вечеру того же дня протестующие собрались возле здания парламента, угрожая штурмовать его и требуя отставки спикера, а также глав Службы госбезопасности и МВД. Произошли столкновения протестующих с полицией. Звучало множество антироссийских лозунгов. 21 июня президент РФ Владимир Путин в целях безопасности подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии.

О том, как сейчас развиваются события в Грузии,— в материале “Ъ”.

В день начала протестов в Грузии Сергей Гаврилов дал интервью “Ъ”.