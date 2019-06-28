Кремль положительно оценил встречу Путина и Мэй

В Кремле положительно расценивают встречу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента России Владимира Путина, сказал пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков. «Мэй сейчас является премьер-министром Великобритании, она находится на полях саммита вместе с президентом Путиным. И до этого была очень долгая пауза в общении на высшем уровне в российско-британских отношениях. Поэтому сам факт того, что встреча состоялась, весьма положителен»,— сказал господин Песков (цитата по телеканалу «Россия 24»)

По его словам, госпожа Мэй откровенно спросила об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а господин Путин дал необходимый ответ. «И наоборот, весьма импонировал дружелюбный и конструктивный настрой премьер-министра Великобритании, которая четко давала понять о готовности искать механизмы для активизации торгово-экономического сотрудничества между двумя странами»,— добавил пресс-секретарь.

Ранее премьер-министр Великобритании на встрече с президентом России в Осаке заявила, что нормализация отношений между двумя странами невозможна до тех пор, пока «Россия не прекратит безответственную и дестабилизирующую деятельность».

Также госпожа Мэй подчеркнула, что у британской стороны есть «неопровержимые доказательства» причастности РФ к инциденту в Солсбери.

Напомним, в марте 2018 года в Солсбери были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба были госпитализированы и вскоре пошли на поправку. Юлию выписали в апреле, ее отца — в мае. Британские власти убеждены, что к инциденту причастна российская разведка. Москва свою причастность отрицает. В июне 2019-го президент России предложил Великобритании забыть об отравлении Скрипалей.

О кризисе российско-британских отношений и перспективах их стабилизации — в интервью “Ъ” посла Великобритании в Москве.