Иван Валентик вышел из леса

В пятницу руководитель Рослесхоза, замглавы Минприроды Иван Валентик написал заявление об увольнении. Как объяснил “Ъ” сам глава агентства, отставка — «согласованная позиция» с главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным, а «вахту нужно передать новому человеку». По мнению собеседников “Ъ”, господин Валентик, руководивший лесной отраслью почти пять лет, не смог вписаться в команду министра, назначенного в 2018 году. Экологи критикуют главу Рослесхоза за курс на монополизацию лесного сектора.

В пятницу Иван Валентик написал заявление об увольнении. В Рослесхозе сообщили, что господин Валентик переходит на другое место работы. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, комментируя ТАСС уход главы Рослесхоза, заявил, что «отрасль сложная», однако результаты работы Ивана Валентика «в динамике неплохие, а в каких-то направлениях — положительные».

Иван Валентик возглавил Рослесхоз в 2014 году, до этого занимал руководящие должности в Минприроды и Росприроднадзоре. За время его работы руководителем лесного ведомства, в частности, была введена автоматизированная система ЛесЕГАИС для учета сделок с древесиной, был принят закон о компенсационном лесовосстановлении (см. “Ъ” от 4 июля 2018 года), возвращена часть полномочий по предотвращению пожаров на федеральный уровень, а также стали открытыми данные о лесопатологическом обследовании.

«Я далеко не уйду от темы, связанной с природными ресурсами, и темы, которой я занимаюсь»,— ответил Иван Валентик на вопрос “Ъ” о его новом месте работы.

По поводу ухода господин Валентик сообщил, что «это согласованная позиция с Дмитрием Кобылкиным»: «Есть понимание, что вахту нужно передать новому человеку. Важно вовремя уйти». «Уже достаточно много сделано: вещи, которые были далеки от реализации в 2014 году, уже работают,— добавил он.— Например, создание электронного сопроводительного документа на транспортировку древесины». Господин Валентик подчеркнул, что за время его работы руководителем агентства доходы от лесной отрасли в федеральный бюджет выросли в два раза — с 19,6 млрд до 39,5 млрд руб. Также, по его словам, с 2014 года во время лесных пожаров не пострадал ни один человек, а регионы «получили большие средства на новую технику». Одной из нерешенных проблем Иван Валентик называет дефицит численности лесной охраны: «Это связано с дефицитом финансирования — чтобы численность увеличилась, необходимо еще 15 млрд руб.».

Директор по природоохранной политике «WWF России» Евгений Шварц отмечает высокую закрытость Рослесхоза, которая только в малой степени начала ослабевать при Иване Валентике. Также господин Шварц критикует курс на огосударствление и монополизацию лесного сектора, которые продвигал руководитель ведомства: «Это было направлено на воссоздание советской системы и сохранение экстенсивной модели лесопользования (ведение его на ранее не использовавшихся территориях, а не в интенсивно выращиваемых вторичных лесах.— “Ъ”), которая изжила себя десятки лет назад». «Иван Валентик лоббировал федерализацию лесоустройства, что привела бы к монополизации сектора и уничтожила зачатки рынка и конкуренции в условиях, когда Рослесинфорг (службе предложено отдать лесоустроительные работы.— “Ъ”) провалил государственную инвентаризацию лесов»,— добавил он.

Глава лесного отдела «Гринписа России» Алексей Ярошенко считает, что почти за пять лет работы Ивану Валентику не удалось стать авторитетным руководителем лесной отрасли: «Я не могу назвать ни одной его идеи, которая бы сработала. Последние нормативы, которые были разработаны ведомством, вызывают у экспертов только смех. Например, введение электронного сопроводительного документа бессмысленно, когда у нас огромные источники добычи древесины не выявляются. Или же трата миллиардов рублей на саженцы с закрытой корневой системой, когда у нас не налажен нормальный уход: они просто погибнут». По мнению эксперта, Иван Валентик боролся с малозначительными проблемами, в то время как реальные проблемы лесного сектора так и не были решены.

Собеседник “Ъ” в Рослесхозе говорит, что последний год Иван Валентик «работал на износ»:

«Он выезжал на места самых критических ситуаций в регионах для личного контроля, давал очень жесткие поручения. Проблемы в отрасли создал не Валентик, он просто начал о них открыто говорить».

По словам источника “Ъ” в природоохранном ведомстве, у господина Валентика были сложные отношения с Дмитрием Кобылкиным, которые могли послужить причиной отставки. Другой собеседник “Ъ” рассказал, что Дмитрий Кобылкин после своего назначения в мае 2018 года оставил господина Валентика «на испытательный срок». По мнению Артура Шамилова из кадрового агентства TopContact, Иван Валентик не сумел войти в команду нынешнего министра. Дмитрий Кобылкин будет искать на освободившееся кресло «своего человека», считает эксперт.

Анна Васильева, Дмитрий Козлов