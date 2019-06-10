Отложенное лесоустройство

“Ъ” ознакомился с предложениями Минприроды и Минэкономики в рамках реформы Лесного кодекса. Ранее представить предложения для подготовки нового документа поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. В первую очередь природоохранное ведомство собирается вернуть на федеральный уровень лесоустройство. Минэкономики предлагает перевести из лесного законодательства в земельное вопросы, касающиеся образования лесных участков, платы за них и определения разрешенного использования. Концепцию нового Лесного кодекса Минприроды планирует разработать к концу 2020 года. Эксперты считают, что создание работоспособного документа может занять до семи лет.

«По мнению Минприроды, приоритетной задачей совершенствования лесного законодательства должно стать решение вопроса обеспечения сохранения лесов»,— заявили “Ъ” в ведомстве. Для этого там предлагают передать на федеральный уровень полномочия по лесоустройству (речь, в частности, идет о системе управления территорией, объеме изъятия древесины и других параметрах), разделить функции по государственному лесному надзору и лесной охране (см. “Ъ” от 3 апреля), а также усовершенствовать процедуры при перевозке и учете древесины.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минприроды, Минэкономики и Минфину к 20 мая представить предложения по подготовке новой редакции Лесного кодекса. Господин Медведев также распорядился продолжить работу в соответствии с ранее данными поручениями в части усиления контроля за оборотом древесины, противодействия ее незаконной заготовке и перехода к электронной маркировке древесины.

В рамках новой редакции кодекса Минприроды предлагает расширить применение механизма маркировки древесины, передать на федеральный уровень полномочия по тушению пожаров на землях лесного фонда в условиях высокой и чрезвычайной пожарной опасности, а также урегулировать проблемы, возникающие в связи с размещением в лесах объектов капитального строительства и других сооружений. В Минприроды заявили, что предложения по поручению были направлены 16 мая.

В Минэкономики “Ъ” в конце мая сообщили, что «пока состоялось только одно заседание оргкомитета при Минприроды, на котором, естественно, не могли обсуждаться никакие смысловые вопросы». Минэкономики в рамках реформы кодекса предлагает разграничить лесное и земельное законодательства. «Все экологические вопросы защиты лесных насаждений, их вырубки и восстановления должны быть, безусловно, предметом лесного законодательства. Но вопросы образования лесных участков, определения разрешенного использования, их предоставления, определения платы за них целесообразно решать единообразно для всей страны, не делая исключений для лесных участков. Не вполне понятно, почему должно зависеть образование участка, на самом деле тесно связанное с кадастром и регистрацией прав на него, от лесов, которые на этом участке растут»,— заявляли в ведомстве. В Минэкономики для решения этих вопросов предлагают свой законопроект о переходе к территориальному зонированию и отмене деления земель на категории (см. “Ъ” от 11 апреля). В нем ведомство, в частности, предлагает, что к лесной зоне будут отнесены только земли, покрытые лесами и предназначенные для лесовосстановления, в том числе заброшенные и заросшие лесом сельскохозяйственные земли. Земли, используемые для застройки и ведения сельского хозяйства, будут обособлены в другие территориальные зоны. «В соответствии с действующим Лесным кодексом, в лесу могут располагаться здания. Для правильного и безопасного их размещения необходимо принять в учет их назначение, взаимное соотношение, пожарные разрывы и прочие параметры,— пояснили “Ъ” в Минэкономики.— Но в арсенале управления такими землями в лесах средств для решения этих вопросов нет, там речь идет только про вырубку и насаждения».

В Минприроды заявили, что до конца 2020 года будет подготовлена и представлена в правительство новая концепция Лесного кодекса. Глава лесного отдела «Гринписа России» Алексей Ярошенко считает, что спешить с реформой лесного законодательства не нужно. «В сумме процесс разработки нового кодекса может занять пять-семь лет, а может быть, и больше. Быстрее можно сделать только очередную халтуру»,— говорит он. Предложения природоохранного ведомства эксперт называет консервативными, а идею передать лесоустройство на федеральный уровень — «радикальной и опасной». «Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти ("Рослесинфорг".— “Ъ”) уже провалил те виды лесоучетных работ, за которые отвечал, в частности государственную инвентаризацию лесов и обобщение информации государственного лесного реестра. Есть риск, что он также провалит и лесоустройство»,— считает он. По мнению эксперта, федерализация лесоустройства может привести к монополизации рынка «с неизбежно вытекающими из нее проблемами роста стоимости при отсутствии мотивов к росту качества».

Анна Васильева