Полиция проверяет информацию о подделке подписей за кандидатов в Мосгордуму

Полицейские проверяют информацию об офисе на Краснопресненской набережной в Москве, в котором якобы подделывают подписи в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, говорится на сайте МВД. «Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа»,— добавили в ведомстве.

О том, что в Москве обнаружено здание, где подделывают подписи, сообщил штаб оппозиционного политика Алексея Навального. По факту нарушений они потребовали завести уголовное дело по ст. 142 УК РФ.

Напомним, выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября 2019 года. Москвичи должны выбрать 45 депутатов, которые будут представлять их интересы в течение следующих пяти лет. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершится 5 июля. Каждому кандидату для регистрации на выборах необходимо собрать не менее 5 тысяч подписей.

В воскресенье, 30 июня, в столице впервые пройдет Фестиваль поддержки независимых кандидатов в Мосгордуму. Предполагается, что претенденты будут общаться с избирателями и собирать их подписи для выдвижения.

Подробнее о событии — в материале “Ъ”.