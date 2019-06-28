Фабричная жизнь не вписалась в закон

Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) РФ заявила об угрозе выселения женщин-заключенных пермской колонии-поселения из здания швейной фабрики в аварийные помещения «в тайге». Совмещение работы и проживания на производстве было экспериментом в пилотном проекте по социализации и адаптации заключенных. Однако прокуратура указала, что проживание людей на производственной территории запрещено законом, и суды встали на сторону надзорного органа. Если заключенные будут подавать в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), то ФСИН готова их поддержать.

О проблеме выселения женщин-заключенных КП-26 из швейной фабрики в поселке Кизел Пермского края в заброшенное здание колонии-поселения сообщил замдиректора ФСИН РФ Владимир Максименко. Перевод осужденных в здание фабрики состоялся в 2011 году в рамках проекта по социализации и адаптации заключенных. Владельцы фабрики ООО «КШФ "Инициатива"» предоставили общежитие для осужденных, столовую и другие коммунально-бытовые объекты колонии, а также оборудование для производственного цеха и сырье.

В профессиональном училище женщин обучали пошиву одежды, головных уборов, шевронов и других изделий. На первом этаже был цех, а на втором и третьем — жилые помещения. «Там, где сейчас живут, это приличные помещения, там все оборудовано — спальные комнаты, молельные комнаты, спортзалы, душевые, комнаты отдыха с телевизорами,— рассказал “Ъ” господин Максименко.— А то, куда выселяют,— это заброшенное с 1990-х годов здание, где нет окон, дыры в потолках, стенах, нечеловеческие условия. И принято решение Верховным судом РФ без рассмотрения жалобы ФСИНа туда людей выселить».

По словам господина Максименко, Верховный суд РФ (ВС РФ), не рассматривая вопрос по существу, отказал по формальным принципам. Замдиректора службы отмечает, что они «высылали гонцов» в канцелярию ВС РФ с пояснениями, что ФСИН «не сможет выполнить решение суда», так как до 2024 года нет средств на ремонт помещений, куда предстоит выселить заключенных.

«Там миллиардные затраты, чтобы это все привести в божеский вид. И люди, получится, будут вывезены за город и брошены в тайгу. Там нет воды, нет канализации, все разрушено, жить невозможно. А зимой в минус 40 градусов люди просто не выживут»,— пояснил Владимир Максименко.

Претензии к условиям проживания заключенных на швейной фабрике высказала прокуратура Кизела. В 2015 году прокуроры указывали, что заключенные, осужденные впервые, и те, у кого это не первый срок, живут вместе, и просили отделить их друг от друга. В 2018 году прокуроры указали, что люди живут в производственных помещениях, что запрещено санитарными нормами. Согласно п. 7.1.6. «Текстильные промышленные объекты и производства легкой промышленности» главы VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», швейное производство относится к классу IV с санитарно-защитной зоной 100 метров, проживание людей там запрещено. Прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях обратился в Кизеловский суд с иском в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц к ФКУ КП-26, ФСИН РФ о возложении обязанности обеспечить условия проживания осужденных в соответствии с требованиями Конституции РФ и законодательства.

Фото: пресс-служба ФСИН России

В мае 2018 года исковые требования были удовлетворены. Суд возложил на ФКУ КП-26 обязанность прекратить проживание осужденных в производственных помещениях ООО КШФ «Инициатива». На ФСИН России возложена обязанность при недостаточности денежных средств у КП-26 организовать финансовое обеспечение расходов на проведение мероприятий по прекращению проживания осужденных. ГУФСИН России по Пермскому краю освобожден от ответственности по финансированию расходов на проведение мероприятий по прекращению проживания осужденных в производственных помещениях ООО КШФ «Инициатива». В судебном решении отсутствуют указания, куда именно переселять заключенных. Это должен определить пермский ФСИН. Судебное решение касается только запрета проживать осужденным рядом с производством. В сентябре 2018 года Пермский краевой суд оставил в силе решение Кизеловского суда.

На сайте Верховного суда РФ указано, что представители ФСИН России, ГУФСИН по Пермскому краю, ООО «КШФ "Инициатива"» обратились с жалобами и заявлениями о восстановлении пропущенного срока 22 мая, 4 и 13 июня 2019 года. В базе суда отмечено, что все жалобы получили отказ. Однако 25 июня ФСИН России подал новую жалобу, дата ее рассмотрения еще не назначена. Также у ведомства еще есть возможность обратиться в президиум ВС РФ.

На фотографиях, представленных “Ъ” ФСИН России, видно, что старое помещение КП-26, расположенное на окраине Кизела на улице Микова, 42, действительно нуждается в серьезном ремонте, обновлении не только стен и пола, но и коммуникаций. Находящаяся в центре города на улице Ленина, 51-я швейная фабрика, напротив, отремонтирована. На стенах — телефоны, в библиотеке стоит пианино. Даже есть свой магазин, где женщины могут купить продукты.

Фото: пресс-служба ФСИН России

Господин Максименко подчеркивает, что ФСИН России беспокоится о судьбе заключенных и готова в случае их обращения в Европейский суд по правам человека поддержать их жалобы.

Анастасия Курилова, Дмитрий Астахов, Пермь