Сотрудника ФБК арестовали за участие в акции в поддержку Голунова

Останкинский суд Москвы арестовал на девять суток Руслана Шаведдинова, сотрудника Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, за участие в несогласованном митинге в поддержку журналиста Ивана Голунова, сообщила в Twitter пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш.

Административное дело завели по статье о повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Руслан Шаведдинов опубликовал выдержку из материалов дела. Там говорится, что во время шествия он «ограничивал доступ пешеходов к объектам транспортной инфраструктуры» и скандировал лозунги против полицейских. Сотрудник ФБК вину не признал и назвал дело политически мотивированным.

Напомним, 12 июня в Москве прошло несогласованное шествие в поддержку Ивана Голунова. Акция сопровождалась жесткими задержаниями. По данным полиции, на митинг вышли 1,2 тыс. человек и были задержаны более 200. По оценке корреспондента “Ъ”, на марш пришли более 2,5 тыс. человек. В «ОВД-инфо» утверждают, что были задержаны 540 человек. Ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников уточнил, что в отделы полиции во время акции были доставлены семеро несовершеннолетних.

О том, как проходила акция протеста в Москве 12 июня, читайте в материале “Ъ”.

О действиях полиции во время акции — в материале “Ъ FM”.