Кремль раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в третий раз — 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. «Встреча с Трампом — ориентировочно в два часа (6:00 мск), в три часа — второе рабочее заседание саммита»,— сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков (цитата по «РИА Новости»).

По словам господина Ушакова, лидеры встретятся сразу после первого заседания саммита, которое пройдет в формате рабочего ланча. Ожидается, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты. «Многое будет зависеть от лидеров, как они построят беседу. Но вопросы логичные: и общее состояние двусторонних дел, стратегическая стабильность, и многочисленные региональные конфликты — тут и Сирия, и Афганистан, и Украина, и Венесуэла, естественно, иранская проблема и так далее»,— добавил он.

Саммит G20 пройдет в Осаке 28–29 июня. Помимо встречи с президентом США у Владимира Путина в рамках саммита запланированы переговоры с президентами ЮАР, США, Франции, Южной Кореи, Турции, Египта, с премьер-министром Великобритании, канцлером Германии и наследным принцем Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Кремля.

Первый полноформатный саммит президентов России и США состоялся в Хельсинки в июле 2018 года. Во второй раз президенты России и США общались в декабре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог.

О подготовке к встрече лидеров двух стран читайте в маатериале “Ъ” «Переговоры весьма возможны, последствия — гарантированы».