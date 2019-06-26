Принятие итогового документа после переговоров Путина и Трампа не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести отдельную встречу «с определенным содержанием» во время саммита G20. При этом он уточнил, что никакой подготовки документов по итогам переговоров не ведется.

«Продолжается работа по подготовке возможной встречи»,— сказал господин Песков.

Саммит G20 пройдет в японской Осаке 28–29 июня. Последний раз президенты России и США общались в декабре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог. Первый полноформатный саммит президентов России и США состоялся в Хельсинки в июле 2018 года.

О возможной встрече лидеров двух стран читайте в материале “Ъ”.