Суд отказался освободить экс-директора клиники Мешалкина

Новосибирский облсуд оставил под стражей Александра Караськова — бывшего директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) Минздрава России имени академика Евгения Мешалкина.

Постановление Центрального райсуда Новосибирска от 11 июня о заключении Александра Караськова под стражу облсуд признал законным и обоснованным. При этом журналистов без объяснения причин не пустили на судебное заседание. Как и в случае господина Караськова, в среду аналогичное решение облсуд вынес в отношении его заместителя и супруги Ирины Бойцовой.

Академика РАН Александра Караськова, который возглавлял клинику Мешалкина два десятка лет, а также его супругу Ирину Бойцову, курировавшую организационно-клиническую работу медцентра, следствие считает одними из организаторов преступной группы. Ей приписывают хищение из бюджета на госзакупках 1,35 млрд руб. В начале июня супругов задержали и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ст. 174.1 УК РФ (отмывание денег). Обоим суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Господин Караськов подготовил обращение к главе государства Владимиру Путину. В нем он заявил о своей невиновности и связал свое уголовное преследование с рейдерским захватом клиники, целью которого является «контроль финансовых бюджетных потоков».

В начале 2019 года новосибирское управление ФСБ раскрыло факты масштабных хищений в клинике Мешалкина. В феврале следователи арестовали заместителя директора НМИЦ по научной работе — кардиохирурга Евгения Покушалова, а также руководителей фирм-поставщиков Алексея Третьякова, Евгения Первушина и Александра Сорокина. Расследование дела продлено до 19 августа 2019 года.

Подробнее о деле Александра Караськова — в материале “Ъ-Сибирь” «Национальный медицинский следственный центр»

Константин Воронов