«Зенит» увидит грандов баскетбола

В следующем розыгрыше мужской баскетбольной Евролиги Россию будут представлять три клуба. Компанию ЦСКА и «Химкам» составит «Зенит», который получил специальное приглашение от организаторов престижного турнира. На wild card также претендовали литовский «Ритас», сербский «Партизан» и еще одна российская команда — УНИКС. Петербуржцы впервые примут участие в Евролиге.

В четверг вечером произошло довольно значимое событие для отечественного баскетбола — Россия получила возможность заявить три клуба в Евролигу на сезон-2019/20. Организаторы турнира выдали wild card «Зениту», который, таким образом, присоединится к ЦСКА и «Химкам». Прежде Россия имела столь весомое представительство в главном баскетбольном соревновании Европы лишь дважды: в сезоне-2014/15 (ЦСКА, «Нижний Новгород», УНИКС) и в сезоне-2015/16 (ЦСКА, «Химки», «Локомотив-Кубань»). Кстати, во втором случае все закончилось тем, что два российских клуба пробились в «Финал четырех», ЦСКА выиграл его, а «Локомотив» занял третье место.

«Зениту» досталась последняя путевка в Евролигу, которая расширила свой состав с 16 до 18 команд. Любопытно, что с петербуржцами за wild card конкурировал УНИКС, но предпочтение отдали именно им, несмотря на то, что казанцы показали более высокий спортивный результат в национальном первенстве. И те, и другие, напомним, в минувшем сезоне дошли до полуфинала play-off Единой лиги ВТБ, однако в регулярном чемпионате УНИКС финишировал вторым, тогда как «Зенит» был только пятым. Видимо, Евролигу привлекла заявка петербургского клуба. Кроме того, она предварительно запрашивала в Единой лиге ВТБ подробную информацию о потенциальных участниках. Добавим, что также на специальное приглашение претендовали литовский «Ритас» и сербский «Партизан». В итоге помимо ЦСКА, «Химок» и «Зенита» в следующем розыгрыше Евролиги выступят мадридский «Реал», «Барселона», «Баскония», «Валенсия», «Фенербахче», «Анадолу Эфес», «Олимпиакос», «Панатинаикос», «Бавария», «Альба», «Милан», «Црвена Звезда», «Маккаби», «Жальгирис» и АСВЕЛ. Так что у России самая крупная квота после Испании.

«Третий клуб в Евролиге — это говорит о правильном векторе развития нашего турнира,— заявил ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.— Поздравляю "Зенит" и Санкт-Петербург с тем, что в следующем сезоне они увидят грандов европейского баскетбола».

«Впереди очень интересный сезон,— отметил генеральный директор "Зенита" Александр Церковный.— Теперь наша общая задача сделать так, чтобы оправдать доверие, оказанное Евролигой. Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков».

Тем временем «Зенит» уже приступил к комплектованию состава под Евролигу. Петербуржцы подписали контракты с французским защитником Эндрю Альбиси, у которого есть опыт выступлений за национальную сборную, с его американским коллегой по амплуа Алексом Ренфро, а также с известными российскими баскетболистами Дмитрием Хвостовым и Андреем Зубковым.

Александр Ильин