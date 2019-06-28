Объявлены победители конкурса Чайковского

Первую премию и золотую медаль среди скрипачей на XVI Международном конкурсе имени П. И. Чайковского получил Сергей Догадин. Вторую премию завоевал бельгиец Марк Бушков, третьим стал скрипач из Южной Кореи Ким Донгюнь. Церемония вручения наград состоялась в Москве в концертном зале им. Чайковского.

В специальности «виолончель» первую премию вручили Златомиру Фангу из США. Серебро получил Сантьяго Каньон-Валенсия из Колумбии, бронзу — россиянка Анастасия Кобекина.

Лучшим среди пианистов был признан Александр Канторов из Франции. Вторую премию присудили россиянину Дмитрию Шишкину и японцу Мао Фудзита. Третье место разделили россиянине Алексей Мельников и Константин Емельянов, а также американец Кеннет Броберг.

Результаты конкурса вокалистов объявили в Санкт-Петербурге. В номинации «сольное пение» среди женщин все три награды взяли россиянки. Победила Мария Баракова, серебро завоевала Айгуль Хисматуллина, бронзу — Мария Мотолыгина. У мужчин лучшим признан Александрос Ставракакис из Греции. Вторым стал Гихун Ким из Южной Кореи, третьим — Мигран Агаджанян из России. Специальный приз «Памяти Дмитрия Хворостовского» получил россиян Владислав Куприянов.

О других победителях — в материале “Ъ” «Лавр сделал свое дело».

Как прошел полуфинал конкурса, читайте в публикации “Ъ” «Состязательное нотопроизводство».