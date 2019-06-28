Лавр сделал свое дело

Поздним вечером вскоре после окончания прослушиваний в Санкт-Петербурге и Москве судьи XVI Международного конкурса Чайковского объявили итоги финальных туров и назвали имена победителей.

Первым и самым дисциплинированным оказалось виолончельное жюри. Профессиональная коллегия под председательством сэра Клайва Гиллинсона, оценив выступления шестерых финалистов, не только раньше всех остальных пришла к решению, но и присудила все шесть заявленных премий. Традиционная полуночная церемония объявления результатов прошла по-домашнему и спокойно, а премиальный расклад, кажется, устроил если не всех, то большинство слушателей. По крайней мере, пьедестал заняли музыканты, чьи выступления на конкурсе вызвали самый большой резонанс и о призах которых больше всего спорили: победителем стал американский музыкант Златомир Фанг, на второй строчке любимец публики Сантьяго Каньон-Валенсия, российская виолончелистка Анастасия Кобекина выиграла бронзу.

Следующими по времени, после не слишком затянувшегося ожидания, стали итоги фортепианного конкурса. В Большом зале консерватории было людно и волнительно. Публика, как это принято, не разошлась по домам после окончания прослушивания, и партер был заполнен абсолютно весь. Конкурсанты фотографировались с поклонниками, и все вместе (примерно половина зала) — еще и с дирижером Василием Петренко. После того, как он отыграл за три вечера по два фортепианных концерта с каждым из семерых участников, он демократично вышел в зал и подсел к участникам подбадривать их и ждать результаты.

Когда на сцене появилось жюри, все ожидали итогов, но не тут-то было. Денис Мацуев сперва произнес блестяще-увлекательную речь, превратив нервную церемонию в праздник: каждые две минуты зал взрывался аплодисментами, хотя, казалось бы, слова были обычными. Но произнесены они были с такой увлеченностью, что на минуту все (как будто бы даже и конкурсанты) поверили: «Премии не имеют значения! На самом деле мы — не жюри, мы все — ваши преданные фанаты! Самое сложное начнется завтра — вам надо будет подтверждать ваш успех. Но я уверен, уже завтра вы будете вспоминать конкурс как начало вашей блистательной карьеры».

Свое выступление Мацуев завершил словами «Браво, публика!». Но перед тем он все-таки объявил итоги, и они оказались удивительными. Ни шестая, ни пятая премии не присуждены, китайский пианист Ань Тянсю, игра которого в финале была омрачена технической организационной накладкой, удостоен четвертой премии и «Спецприза за самообладание и мужество». На третьей строчке разметились сразу трое музыкантов — Алексей Мельников, Константин Емельянов и Кеннет Броберг. На второй, логичным образом — двое: Дмитрий Шишкин и Мао Фудзита. Обладателем первой премии стал французский пианист Александр Канторов; таким образом на воображаемый пьедестал, к радости публики, поднимаются почти все финалисты.

Результатов у скрипачей пришлось ждать долгих два часа: по-видимому, организаторы не хотели начинать без Ольги Голодец, которая примчалась в Зал имени Чайковского с объявления премий у пианистов. Коротали время как могли: участники бродили по фойе и фотографировались с поклонниками, члены жюри Борис Кушнир и Михаил Копельман беседовали с друзьями, а дирижер Юрий Симонов с удовольствием рассказывал журналистам в гримерной о работе с конкурсантами. В кулуарах обсуждали неприятный инцидент, случившийся во время выступления корейца Дон Хен Кима: едва прозвучали первые такты скрипичного концерта Чайковского, как из пятого ряда амфитеатра поднялся молодой человек и принялся что-то выкрикивать. Охрана выходку проспала, и из зала хулигана пришлось выводить подоспевшим зрителям. К счастью, сорвать прослушивание ему не удалось, Ким свое выступление прерывать не стал, но неприятный осадок остался.

Ближе к 23:00 участники и их друзья, журналисты и просто сочувствующие стали собираться в зале. Наконец, на сцену вышли члены жюри, и Мартин Энгстрем, поблагодарив оргкомитет конкурса, огласил распределение наград. Первую премию ожидаемо получил россиянин Сергей Догадин, один из самых опытных участников, практически без потерь прошедший утомительный конкурсный марафон. Его победу собравшиеся встретили овациями, сам музыкант еще долго принимал поздравления, охотно позируя перед камерами. Остальные решения жюри вызвали не столь однозначную реакцию: удивлялись всего лишь четвертой премии одного из главных фаворитов публики Айлена Притчина, которую он разделил с Маюми Канагавой, а также второму месту Марка Бушкова, не слишком убедительно выступившего в финале. И уж совсем странным показалось вручение Милану Аль-Ашабу шестой премии (при отсутствующей пятой), особенно на фоне небывалой щедрости жюри пианистов. Зато, кажется, все обрадовались третьему месту Дон Хен Кима, одного из открытий этого конкурса, который не изменил своему стилю и по окончании торжественной церемонии, сдержанно и скупо реагируя на сыпавшиеся комплименты.

Еще позже в Санкт-Петербурге объявлены результаты конкурса вокалистов: первых премий удостоены Мария Баракова и Александрос Ставракакос, вторых — Айгуль Хисматуллина и Гихун Ким, третьих — Мария Мотолыгина и Мигран Агаджанян.

Уже сильно за полночь о результатах сообщило жюри по специальности «медные духовые», где первую премию все-таки разделили на двоих валторнист Юн Женг и тромбонист Алексей Лобиков. А последними прозвучали результаты в разделе «деревянные духовые инструменты» (еще одна новация конкурса): первое место — у флейтиста Матвея Демина, второе — у его коллеги по инструменту Джойди Скарлет Бланко Льюис, бронза — у кларнетиста Алессандро Беверари.

Призы будут вручены сегодня, 28 июня, в Доме Пашкова. А обладателя Гран-при Валерий Гергиев назовет 29 июня, на торжественном гала-концерте в «Мариинском-2».

Юлия Бедерова, Илья Мозырский