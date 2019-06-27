«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения

Минкомсвязь планирует обязать производителей устанавливать российские приложения на смартфоны и планшеты, которые продаются на территории страны, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на копию проекта законодательных поправок. Инициатива направлена на то, чтобы предотвратить дискриминацию по отношению к отечественными разработчикам на глобальном рынке, а также обеспечить безопасность при пользовании мобильными устройствами. Текст документа скоро вынесут на публичное обсуждение.

Напомним, что ранее Минкомсвязь выступила против подобной инициативы, когда поправки подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ведомстве свою позицию тогда объяснили тем, что может возникнуть риск передела рынка в пользу крупных российских игроков.

Согласно предложению Минкомсвязи, производители должны будут устанавливать сервисы российских разработчиков перед тем, как поставить свою продукцию в РФ. В качестве примера приводятся карты от «Яндекса», соцсеть «ВКонтакте» и антивирусная программа от «Лаборатории Касперского». Отмечается, что в этом случае некоторые российские разработчики автоматически получат доступ ко всем устройствам, которые продаются в стране.

При этом список устройств, на которые нужно будет установить российский софт, и список этих приложений будет определять правительство. Речь может идти не о конкретных программах, а об их типах. В этом случае у производителей будет выбор.

О том, почему инициативу не поддержали ранее, читайте в материале “Ъ” «Предустановленный софт потребовал доработки».