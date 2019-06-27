Путин выступил за восстановление отношений Москвы и Лондона

Россия и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении отношений, считает президент Владимир Путин. «Вся эта возня вокруг шпионов и контршпионов, она не стоит серьезных межгосударственных отношений. Потому что вся эта шпионская возня, она не стоит, как у нас говорят, пяти копеек. Или пяти фунтов»,— заявил президент в интервью Financial Times.

Господин Путин добавил, что межгосударственные отношения «измеряются миллионами судеб», поэтому неразумно их «ставить на одну чашу весов» с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. «Нам говорят: вы отравили Скрипалей. Во-первых, это нужно будет доказать. А второе, обыватель слушает и говорит: кто такие Скрипали? А Скрипаль, оказывается, шпионил против нас»,— отметил он. По мнению президента, эту историю следует оставить в покое, пусть в ней разбираются спецслужбы.

Владимир Путин также отметил, что рассчитывает на то, что Великобритания сделает первый шаг для восстановления отношений с Россией. «Думается, что госпоже Мэй, может быть, даже будет проще, она уже объявила о том, что она уходит, поэтому она сейчас свободна сделать то, что считает правильным, важным и необходимым, не думая о каких-то внутриполитических последствиях»,— добавил президент.

Ранее The Guardian сообщила о попытках Лондона и Москвы найти выход из кризиса в отношениях. Канцелярия британского премьер-министра Терезы Мэй подтвердила, что она встретится с Владимиром Путиным на полях G20. Эта встреча станет первым после отравления Скрипалей контактом подобного уровня.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года в Солсбери. Британские власти заявили, что к происшедшему причастна российская разведка. Москва причастность к отравлению отрицает. Инцидент привел к международному скандалу со взаимными обвинениями и высылкой дипломатов.