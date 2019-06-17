The Guardian узнала о попытках Лондона и Москвы найти выход из кризиса в отношениях

Великобритания и Россия изучают варианты выхода из кризиса, в котором оказались отношения двух стран, включая возможность встречи президента Владимира Путина и премьер-министра Терезы Мэй на саммите G20 в Японии. Об этом сообщает газета The Guardian, не называя источника информации.

Если встреча состоится, то это будет первый после отравления Скрипалей контакт подобного уровня. Издание пишет, что Кристиан Тёрнер, заместитель советника по национальной безопасности, посетил Москву в этом месяце, чтобы встретиться с российскими министрами и официальными лицами.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неизвестным веществом 4 марта 2018 года в Солсбери. Британские власти заявили, что к происшедшему причастна российская разведка. Москва причастность к отравлению отрицает. Инцидент привел к международному скандалу со взаимными обвинениями и высылкой дипломатов.