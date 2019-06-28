Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года

Преемника президента России определят граждане страны на выборах в результате тайного голосования, заявил Владимир Путин в интервью Financial Times. По словам действующего президента, не важно, кого представит лидер страны в качестве своего преемника, «решающий голос — за избирателем». Господин Путин сообщил изданию, что думает о преемнике с 2000 года.

«Ситуация меняется и требования к людям меняются тоже. В конечном счете, я говорю об этом без позерства или преувеличения, решение должно быть принято народом России. Не важно, что и как делает действующий лидер, не важного кого или как он представляет, решающий голос за избирателем, за гражданином Российской Федерации»,— заявил президент России.

В конце прошлого года Владимир Путин рассказал журналистам, что в 1999 году не был готов возглавить страну, когда на тот момент действующий президент России Борис Ельцин обратился к нему с таким предложением. По словам господина Путина, он стал главой государства не по своему желанию. «Когда первый президент России Борис Николаевич Ельцин вызвал меня к себе и сказал: "Хочу представить вашу кандидатуру в Госдуму, чтобы вы были премьером, а потом буду предлагать вам идти на выборы президента. Вы согласны?" — я ему сказал нет»,— передал господин Путин разговор, состоявшийся в 1999 году. Тогда он был назначен и.о. президента, а господин Ельцин ушел в отставку.

Владимира Путина избрали президентом в марте 2000 года. После он переизбирался на пост в 2004, 2012 и 2018 годах. Полномочия господина Путина истекают в 2024 году.

Как изменился рейтинг кандидатов, участвовавших в выборах в 2018 году, читайте в материале “Ъ” «Президент потерял прошлогодний максимум».

О чем еще Владимир Путин сказал в интервью Financial Times, читайте в публикации “Ъ”.