Путин надеется обсудить с Трампом договор о сокращении вооружений

Президент Владимир Путин надеется обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке ситуацию вокруг Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Президент отметил, что США фактически вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и теперь на повестке дня СНВ-3. «Мы, надеюсь, с Дональдом поговорим на этот счет, если удастся увидеться сейчас в Осаке»,— сказал российский лидер в интервью Financial Times.

«Я уже сказал, Соединенные Штаты в свое время вышли в одностороннем порядке из Договора по противоракетной обороне. Теперь в одностороннем порядке также фактически вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Хотя на этот раз они решили не просто выйти, а найти причину в виде России. Думаю, что Россия здесь для них вообще не имеет никакого значения, потому что вот этот театр, военный театр Европы, вряд ли сейчас представляет какой-то большой интерес для США, несмотря на расширение НАТО и увеличение контингента альянса у наших границ»,— заявил Владимир Путин.

Президенты России и США встретятся в третий раз — 28 июня на полях саммита G20 в японской Осаке. Ожидается, что они обсудят вопросы стратегической стабильности, а также основные мировые конфликты, в том числе ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине.

Первый полноформатный саммит лидеров двух стран состоялся в Хельсинки в июле 2018 года. Во второй раз президенты России и США общались в декабре 2018 года на саммите G20 в Буэнос-Айресе, между ними состоялся краткий диалог.

О подготовке к встрече лидеров двух стран читайте в материале “Ъ” «Переговоры весьма возможны, последствия — гарантированы».