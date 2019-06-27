«Яндекс» рассказал о попытке взлома западными спецслужбами в 2018 году

В конце 2018 года хакеры западных спецслужб предприняли попытку взлома поисковой системы «Яндекс», используя шпионское ПО, рассказали “Ъ” в компании. Об этом первым сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, при взломе использовалась вредоносная программа Regin, известная тем, что ее использует разведывательное сообщество «Пять глаз», объединяющее спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Хакеры, вероятно, пытались получить доступ к технической информации пользователей, чтобы понять, как происходит авторизация учетных записей «Яндекса».

В компании заявили, что специалисты компании своевременно обнаружили попытку взлома и нейтрализовали в самом начале, «благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба. Можем заверить, что злоумышленники не смогли получить доступ к данным пользователей сервисов "Яндекса"»,— отметили в организации. Данные пользователей не пострадали.

При этом отмечается, что компания не распространяет подробную информацию о попытках взлома из-за корпоративной политики. «Безопасность чрезвычайно важна для нас, и мы используем для этого все необходимые инструменты, в том числе сотрудничаем с профильными компаниями»,— добавили в «Яндексе».