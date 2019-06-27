ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) сегодня, 27 июня, одобрила резолюцию, которая призывает Россию из-за упущений следствия возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова. За принятие документа высказались 40 из 320 делегатов, против никто не голосовал, воздержались трое.

В резолюции утверждается, что следствие не допросило вероятных свидетелей, не нашло организаторов убийства и не приобщило к делу возможные видеодоказательства Федеральной службы охраны (ФСО), которая отвечает за безопасность Кремля. Авторы документа также обращают внимание на несоответствия в судебно-медицинской экспертизе: они касаются обнаруженных пуль, гильз и полученных Борисом Немцовым ранений. «Ассамблея призывает российские власти возобновить и продолжить расследование убийства»,— говорится в резолюции.

Всем государствам, которые приняли «законы Магнитского», в ПАСЕ рекомендовали расширить санкционный список лиц, ответственных за уклонение от «необходимых следственных действий и объективных судебных процедур». Также в документе отмечается, что российские власти отказались сотрудничать с автором доклада представителем Литвы Эмануэлисом Зингерисом. Господин Зингерис сообщил в ПАСЕ, что не мог съездить в Россию из-за того, что его объявили персоной нон грата.

Российская делегация не стала участвовать в голосовании. «Проект резолюции и доклад в его первоначальном варианте разрабатывался без участия российской делегации в ПАСЕ. Представители России были лишены возможности излагать свои аргументы и возможные возражения»,— сообщил представитель российской делегации сенатор Александр Башкин (цитата по ТАСС). Он добавил, что расследование убийства Немцова в отношении неустановленных лиц продолжается. Сроки уголовного дела продлены до 28 августа.

Борис Немцов был застрелен в центре Москвы 27 февраля 2015 года. В июне 2017 года Московский окружной военный суд приговорил пятерых обвиняемых в убийстве Бориса Немцова к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Темирлан Эскерханов, в обязанности которого входила слежка за политиком, был приговорен к 14 годам колонии строгого режима. В апреле 2018 года Эскерханову был добавлен год в колонии за оскорбление следователя.

Как ПАСЕ готовила доклад по делу об убийстве Бориса Немцова, читайте в публикации “Ъ”.