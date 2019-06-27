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Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ   |  купить фото

Сергиеву Посаду придумали собственную реновацию

Как может измениться территория города

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Из Сергиева Посада хотят сделать «православный Ватикан». По данным СМИ, проект масштабной реконструкции подмосковного города стоит 140 млрд руб. На эти деньги планируется преобразить территорию вокруг Троице-Сергиевой лавры: возвести новые гостиницы, медицинские центры, музеи и даже небольшой аэропорт. В итоге город должен превратиться в центр православной культуры. Стратегию подготовило консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу госкомпании «Дом.РФ». Представители Русской православной церкви проект поддержали. Как может измениться Сергиев Посад? Об этом — Владимир Расулов.


Масштабная реконструкция Сергиева Посада, по планам бюро «Стрелка», рассчитана до 2025 года. Ее главная цель — создать образцовую модель исторического русского города, комфортного как для местных жителей, так и для туристов.

Для этого, в первую очередь, предлагается перераспределить транспортные потоки. Тут, по замыслу, должна помочь объездная магистраль. Когда ее построят, центральный проспект Красной Армии можно будет превратить в бульвар. Как подчеркивают авторы концепции, после реконструкции в Сергиевом Посаде появится сразу два городских центра, один из которых будет находится вокруг Троице-Сергиевой лавры, где планируется построить музей православного искусства, медиатеку и молодежный культурный центр. Чиновников тем временем переселят в отдельный административный центр на месте бывшей промзоны, там же возведут жилье и деловые кварталы.

Масштабная реконструкция также позволит заменить устаревшую советскую инфраструктуру в городе. Но самое главное — с ее помощью удастся сохранить лавру при растущем турпотоке, говорит глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид Калинин: «За прошлый год в Сергиев Посад приехало около 2,5 млн туристов. Им показывают святыню, и практически всю территорию Троице-Сергиевой лавры заполоняет бесконечный поток, загружены все площади. Именно из-за интереса к России, к ее святыне, Сергиев Посад вынуждает принимать какие-то меры. Духовный центр будет приведен в состояние, когда можно будет сохранить тишину и молитву в лавре, при этом удовлетворив потребности огромного количества паломников и туристов».

Реконструкция Сергиева Посада также предполагает, что от лавры до остальных достопримечательностей города пройдут непрерывные благоустроенные маршруты вдоль рек, там очистят воду. Еще в городе планируют возвести новые музеи и гостиницы, а также тематический парк русской игрушки.

Строительство задумано грандиозное, но не стоит забывать, что Сергиев Посад — историческое поселение, где охраняются как памятники, так и природный ландшафт, говорит главный редактор портала «Хранители наследия» Константин Михайлов. Предложенная концепция, если ее реализовать в нынешнем виде, попросту убьет прежний дух древнего города, за которым и приезжают многие туристы, уверен эксперт: «Сергиев Посад и так в последние годы значительно испорчен массированным строительством в черте города, которое искажает исторический ландшафт, закрывает панорамы на лавру. И это еще до реализации столь глобальных концепций. Я думаю, что в случае их принятия эффект только усугубится.

Нужно искать такой путь, который позволит сохранить то, что до сих пор привлекает людей в Сергиев Посад, его некий дух, историческую аутентическую ауру и облик, неотделимый от окрестной природы».

Впрочем, как выяснил «Ъ», пока неясно, ни кто будет реконструировать Сергиев Посад, ни удастся ли уложиться в предложенные сроки. Так что реновация подмосковного города с одним из крупнейших монастырей пока остается только проектом.

По данным газеты «Ведомости», проект преобразования Сергиева Посада на 90% оплатит федеральный бюджет, остальное вложит Московская область. При этом на всю программу благоустройства российских городов за два года было потрачено около 50 млрд руб.

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