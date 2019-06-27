Сергиеву Посаду придумали собственную реновацию

Из Сергиева Посада хотят сделать «православный Ватикан». По данным СМИ, проект масштабной реконструкции подмосковного города стоит 140 млрд руб. На эти деньги планируется преобразить территорию вокруг Троице-Сергиевой лавры: возвести новые гостиницы, медицинские центры, музеи и даже небольшой аэропорт. В итоге город должен превратиться в центр православной культуры. Стратегию подготовило консалтинговое бюро «Стрелка» по заказу госкомпании «Дом.РФ». Представители Русской православной церкви проект поддержали. Как может измениться Сергиев Посад? Об этом — Владимир Расулов.

Масштабная реконструкция Сергиева Посада, по планам бюро «Стрелка», рассчитана до 2025 года. Ее главная цель — создать образцовую модель исторического русского города, комфортного как для местных жителей, так и для туристов.

Для этого, в первую очередь, предлагается перераспределить транспортные потоки. Тут, по замыслу, должна помочь объездная магистраль. Когда ее построят, центральный проспект Красной Армии можно будет превратить в бульвар. Как подчеркивают авторы концепции, после реконструкции в Сергиевом Посаде появится сразу два городских центра, один из которых будет находится вокруг Троице-Сергиевой лавры, где планируется построить музей православного искусства, медиатеку и молодежный культурный центр. Чиновников тем временем переселят в отдельный административный центр на месте бывшей промзоны, там же возведут жилье и деловые кварталы.

Масштабная реконструкция также позволит заменить устаревшую советскую инфраструктуру в городе. Но самое главное — с ее помощью удастся сохранить лавру при растущем турпотоке, говорит глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид Калинин: «За прошлый год в Сергиев Посад приехало около 2,5 млн туристов. Им показывают святыню, и практически всю территорию Троице-Сергиевой лавры заполоняет бесконечный поток, загружены все площади. Именно из-за интереса к России, к ее святыне, Сергиев Посад вынуждает принимать какие-то меры. Духовный центр будет приведен в состояние, когда можно будет сохранить тишину и молитву в лавре, при этом удовлетворив потребности огромного количества паломников и туристов».

Реконструкция Сергиева Посада также предполагает, что от лавры до остальных достопримечательностей города пройдут непрерывные благоустроенные маршруты вдоль рек, там очистят воду. Еще в городе планируют возвести новые музеи и гостиницы, а также тематический парк русской игрушки.

Строительство задумано грандиозное, но не стоит забывать, что Сергиев Посад — историческое поселение, где охраняются как памятники, так и природный ландшафт, говорит главный редактор портала «Хранители наследия» Константин Михайлов. Предложенная концепция, если ее реализовать в нынешнем виде, попросту убьет прежний дух древнего города, за которым и приезжают многие туристы, уверен эксперт: «Сергиев Посад и так в последние годы значительно испорчен массированным строительством в черте города, которое искажает исторический ландшафт, закрывает панорамы на лавру. И это еще до реализации столь глобальных концепций. Я думаю, что в случае их принятия эффект только усугубится.

Нужно искать такой путь, который позволит сохранить то, что до сих пор привлекает людей в Сергиев Посад, его некий дух, историческую аутентическую ауру и облик, неотделимый от окрестной природы».

Впрочем, как выяснил «Ъ», пока неясно, ни кто будет реконструировать Сергиев Посад, ни удастся ли уложиться в предложенные сроки. Так что реновация подмосковного города с одним из крупнейших монастырей пока остается только проектом.

По данным газеты «Ведомости», проект преобразования Сергиева Посада на 90% оплатит федеральный бюджет, остальное вложит Московская область. При этом на всю программу благоустройства российских городов за два года было потрачено около 50 млрд руб.