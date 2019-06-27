Сергиев Посад дождется своей реновации

Федеральные чиновники наконец определились со стратегией развития подмосковного Сергиева Посада как центра православной культуры. В рамках проекта предполагается перенести административные учреждения: на их месте могут появиться религиозные и социальные объекты. Своя программа реновации города позволит построить новые жилые кварталы, учебные заведения, отели и хостелы, а также реконструировать местный следственный изолятор. На реализацию проекта может потребоваться 60 млрд руб.

Межведомственная рабочая группа при Минэкономики обсудила концепцию развития Сергиева Посада, рассказал “Ъ” депутат Госдумы по Сергиево-Посадскому округу Сергей Пахомов. Он уточнил, что пока не определены исполнитель проекта, объемы и сроки его реализации. В министерстве и пресс-службе премьер-министра не ответили на запрос “Ъ”. Между тем “Ъ” ознакомился с основными положениями стратегии, разработанной КБ «Стрелка» и «Дом.РФ» за 295 млн руб.

Предполагается, что в городе будут созданы два городских центра: культурно-представительский на проспекте Красной Армии возле Троице-Сергиевой лавры и административно-деловой у транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Сергиев Посад». Сейчас администрация города располагается как раз на проспекте Красной Армии. Как подтвердил бывший мэр города Сергей Персианов, консультирующий «Стрелку», переселение чиновников из центра действительно обсуждается. В пресс-службы КБ «Стрелка» сообщили, что предлагается благоустроить 95 га общественных пространств и 12 исторических слобод. В «Дом.РФ» не прокомментировали проект.

Предполагается, что в Сергиевом Посаде значительно улучшится туристическая инфраструктура: будут создаваться новые музеи и тематические парки, построены 18 отелей, 11 хостелов и 53 предприятия общепита. Партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич скептически оценивает эти планы: по его словам, в городе не нужно такое количество гостиниц.

Среди других планов — создание университета, школы сестер милосердия, развитие местного колледжа. Рядом с административно-деловым центром построят 165 тыс. кв. м жилья, а возле ТПУ «Семхоз» — 238 тыс. кв. м. Впрочем, масштабного переселения горожан не предполагается, частный сектор в исторической части города сносить не планируется, уточнил Сергей Пахомов.

Кроме того, чтобы вывести транспортные потоки из исторического центра, чиновники планируют перенести автовокзал. Сейчас это город одной улицы, так что строительство развязок и вокзалов поможет разгрузить центр, уверен Сергей Персианов. Он добавляет, что в Сергиевом Посаде возможно строительство конгресс-холла на 5 тыс. человек и представительств зарубежных православных церквей. Но эти планы стоит скорректировать, уверен он: содержать конгресс-холл дорого, а использоваться объект будет один-два раза в год. Создание же представительств не обсуждалось с самими зарубежными церквями. В рамках проекта предполагается реставрация памятников, например Тюремного замка, где сейчас располагается СИЗО. Вывод изолятора также отражен в планах, уточнил господин Персианов.

Как сообщил “Ъ” один из собеседников, стоимость всех этапов проекта ранее оценивалась в 60 млрд руб. Эту цифру подтвердил и Сергей Персианов. Он добавил, что строительство отелей будет финансировать бизнес, а социальных объектов — бюджет.

Основатель Quite White Анна Курбатова говорит, что в последние годы Сергиев Посад превращается в православный центр федерального значения. Без стратегии развития эта трансформация невозможна, уверена эксперт. Председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин добавляет, что необходимо обеспечить сохранности лавры при больших туристических потоках: «50 автобусов с китайскими туристами в день при всем уважении к ним это большая нагрузка». Необходимо развести потоки туристов и паломников в разные стороны, чтобы не было столпотворения туристов, которое не позволяет монахам осуществлять их главную задачу —монашескую молитвенную жизнь в тишине, рассуждает он. Но пока говорить о деталях рано, уверен Леонид Калинин.

Елизавета Макарова, Халиль Аминов, Павел Коробов