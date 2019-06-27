В Госдуму вновь внесли законопроект, разрешающий сбивать дроны-нарушители

В Государственную думу внесен законопроект, регулирующий использование россиянами беспилотников, а также позволяющий ФСО, Росгвардии, МВД, ФСБ и СВР сбивать нелегально используемые дроны. Ранее законопроект уже вносился на рассмотрение в Думу в начале текущего года, но был отправлен на доработку.

По мнению председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Писарева, выступившего одним из авторов инициативы, проект закона позволит наделить силовые ведомства полномочиями «определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом при любых обстоятельствах или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения». Также господин Писарев уточнил, что новые поправки не предусматривают каких-либо новых запретов или ограничений на использование дронов в мирных целях.

Относительно права перечисленных ведомств уничтожать нелегальные беспилотники высказался другой автор инициативы — заместитель господина Писарева Александр Хиштейн. По его словам, «если над АЭС, оборонным заводом или местом проведения массового мероприятия летит беспилотное воздушное судно, у силовиков должно быть право пресечь полет».

Ранее сообщалось о планах Госдумы рассмотреть в весеннюю сессию законопроект о запрете беспилотников на митингах. Автором инициативы также выступил господин Писарев.

О том, как полиция будет бороться с нелегальными полетами, читайте в материале “Ъ FM” «Воздушное пространство Москвы настраивают против дронов».