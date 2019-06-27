Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Санкт-Петербурге

Глава Центризбиркома Элла Памфилова не исключила, что в Санкт-Петербурге могут отменить муниципальные выборы. «Я поручила правовикам проработать возможность этого, если это безобразие не удастся остановить»,— сказала госпожа Памфилова в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Ранее рабочая группа, в которую входят члены ЦИКа и Санкт-Петербургской избирательной комиссии, обнаружила ряд нарушений в деятельности муниципальных избиркомов. Проект «Объединенные демократы» составил список муниципалитетов, где предвыборные процедуры сопровождаются очередями, драками, недопуском кандидатов в здания или закрытыми избиркомами.

Подробнее об этом — в материале “Ъ” «Очереди, драки, закрытые избиркомы».