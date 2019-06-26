Очереди, драки, закрытые избиркомы

Рабочая группа, в которую входят члены Центральной избирательной комиссии и Санкт-Петербургской избирательной комиссии, обнаружила ряд нарушений в деятельности муниципальных избиркомов. О них также сообщил проект «Объединенные демократы», составивший список муниципалитетов, где предвыборные процедуры сопровождаются очередями, драками, недопуском кандидатов в здания или закрытыми избиркомами. В частности, в среду в избирательной комиссии муниципального образования (ИКМО) «Екатерингофский» пострадал глава штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Александр Шуршев. Санкт-петербургский горизбирком также признал тайное назначение выборов в пяти муниципальных округах. Там заявили, что изменят сроки выдвижения кандидатов, значительно их увеличив. Выборы более 1500 муниципальных депутатов пройдут в Санкт-Петербурге 8 сентября.

Утром возле ИКМО «Екатерингофский» при попытке зафиксировать очередь из десяти человек для подачи документов был избит глава штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге Александр Шуршев. По словам господина Шуршева, нападавший разбил его телефон, после чего скрылся. При этом, по словам главы штаба, охранник ИКМО наблюдал за ситуацией, но не реагировал. Другой инцидент произошел в ИКМО «Ржевка». На видео, опубликованном «Объединенными демократами», запечатлен момент, как пытаются побить кандидата Ярослава Доскаля. «От меня никаких силовых воздействий не было, я стоял вторым в очереди. Все граждане вели себя спокойно. Была видна избирательность охранников, как они пропускали своих и отталкивали незнакомых им людей»,— заявил “Ъ” господин Доскаль и добавил, что написал заявление в полицию.

Движение «Объединенные демократы» составило список из как минимум 15 муниципальных округов, где зафиксированы различные нарушения: очереди, драки, недопуск кандидатов в здания или полностью закрытые избиркомы.

«Объединенные демократы» также сообщают о «подставных кандидатах», у части из которых нет с собой документов для подачи в избирком.

Ранее представители оппозиции жаловались на то, что комиссии муниципальных образований в Санкт-Петербурге скрывают назначение выборов, чем мешают кандидатам регистрироваться в срок. В партии «Яблоко» утверждали, что во многих муниципалитетах решения о выборах были приняты 9 июня, а в горизбирком об этом сообщили только 19 июня. Во вторник на аналогичные нарушения при подготовке муниципальных выборов пожаловался также уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов.

Горизбирком признал, что сроки уведомления о назначении выборов были нарушены в пяти муниципальных округах: Ржевке, Екатерингофском, Сергиевском, Сампсониевском и Академическом.

«Вопрос будет рассматриваться завтра на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Сегодня рабочая группа предложила изменить сроки выдвижения кандидатов»,— заявили “Ъ” в горизбиркоме и уточнили, что ИКМО обязаны работать до «последнего посетителя»: документы должны приниматься у всех, кто зашел в здание до шести вечера. Первым днем приема документов будет считаться день поступления газеты с объявлением о выборах в библиотеку, и в каждом случае он будет рассчитываться отдельно для каждого округа. В горизбиркоме также сообщили, что член Центризбиркома Евгений Шевченко, глава санкт-петербургского избиркома Виктор Миненко и другие его члены проводили объезд муниципальных образований, по поводу которых поступали обращения о нарушениях, и «на месте предпринимают меры для нормализации ситуации».

Кандидат в муниципальные депутаты Ржевки Илья Сиялов подтвердил “Ъ”, что ситуация в ИКМО после приезда рабочей группы улучшилась.

Во вторник представители Центризбиркома проверили деятельность около 60 муниципальных избирательных комиссий. Они составили список ИКМО, которые вызывали у них нарекания. Председателям ИКМО поставили задачу утром и вечером отчитываться о ситуации в муниципальных округах.

Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что серьезных нарушений на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге не будет, поскольку «все проблемы решаются в самом начале избирательной кампании».

Выборы муниципальных депутатов в Санкт-Петербурге пройдут 8 сентября — одновременно с выборами губернатора города. Депутатов выберут в 109 муниципальных образованиях из 111 — избираться будут чуть более чем 1500 депутатов. Прошлые выборы, прошедшие 14 сентября 2014 года, запомнились массовыми нарушениями. В частности, досрочно на этих выборах проголосовало примерно 23,9% избирателей. «К подобному показателю никогда не приближался (на федеральных и региональных выборах) ни собственно показатель досрочного голосования, ни показатель голосования по открепительным удостоверениям»,— заявляли в движении в защиту прав избирателей «Голос». Жалобу в ЦИК о фальсификациях на выборах направляла депутат Госдумы Оксана Дмитриева. Она жаловалась на то, что при передаче конвертов с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей из муниципальных округов Рыбацкий и Обуховский их число увеличилось в разы.

Председатель ЦИКа Элла Памфилова уже не раз выступала против досрочного голосования в Санкт-Петербурге на губернаторских и муниципальных выборах. «Нам нужно еще многое сделать, чтобы очиститься и вернуть доверие людей»,— заявляла она в феврале на встрече с участниками избирательного процесса в Санкт-Петербурге.

Марина Царева, Санкт-Петербург