МИД РФ назвал контрпродуктивным экономический план США для Палестины

Экономический план США по решению палестинской проблемы контрпродуктивен, говорится в комментарии МИД РФ. В министерстве считают, что краеугольным камнем палестинского урегулирования остается базовый принцип создания двух государств для двух народов.

«Вместе с этим сознательно выведена за скобки ключевая задача перезапуска прямых палестино-израильских переговоров по всем вопросам окончательного статуса, включая создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Такой подход представляется контрпродуктивным»,— сказали в дипведомстве.

Напомним, Белый дом США опубликовал экономическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, согласно которому в течение десяти лет Палестине, Египту, Иордании и Ливану предлагается выделить $50 млрд. Большая часть этих средств может получить Палестина. Вашингтон предлагают реализовать 100 проектов в инфраструктурной, промышленной, медицинской, туристической и образовательной сферах страны. Политическая часть «сделки века» по-прежнему не раскрыта.

О том, как палестинские движения пытались найти консенсус в Москве,— в материале “Ъ” «Палестинцы извинились перед Россией».