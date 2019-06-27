ЕС продлил санкции против России

Совет Евросоюза официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2020 года. Лидеры ЕС единогласно приняли это решение, сославшись на невыполнение Москвой минских соглашений.

«Это решение следует за информацией от канцлера Меркель и президента Макрона в Совете ЕС от 20–21 июня 2019 года относительно состояния выполнения минских соглашений, которое является ключевым пунктом для продления или снятия санкций»,— говорится в официальном сообщении организации.

Лидеры стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе, прошедшего 20 июня, договорились продлить экономические санкции против России еще на полгода. Тогда же Совет Евросоюза продлил «крымские» санкции против России до 23 июня 2020 года.

Наложенные санкции, как и прежде, затрагивают энергетический, оборонный и финансовый сектора российской экономики. Индивидуальные санкции касаются 170 человек, чьи европейские активы заморожены, а их въезд в страны ЕС запрещен.

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Впервые этот пакет санкций был введен в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к России. Санкции, продлеваемые каждые шесть месяцев, могут быть сняты в случае выполнения Россией минских соглашений, призванных урегулировать ситуацию в Донбассе.

Россия в ответ запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В их числе — страны ЕС, а также США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В марте президент России Владимир Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если ЕС отменит свои ограничительные меры.