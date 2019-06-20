ЕС согласовал продление экономических санкций против России

По итогам саммита в Брюсселе лидеры стран ЕС договорились продлить экономические санкции против России еще на полгода, сообщил официальный представитель председателя Евросовета Дональда Туска Пребен Ааманн. Эти санкции были введены за «несоблюдение минских соглашений». Ранее сегодня Совет Евросоюза продлил «крымские» санкции против России до 23 июня 2020 года.

«Санкции против России единогласно продлены еще на шесть месяцев из-за недостаточной реализации минских соглашений»,— написал в Twitter господин Ааманн.

Санкции были введены ЕС после присоединения Крыма к России. В 2015 году ЕС постановил, что судьба антироссийских санкций будет зависеть от хода имплементации минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

С 2014 года Россия ввела запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В их числе — страны ЕС, а также США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В марте 2019-го президент Владимир Путин заявил о готовности России отменить продовольственные контрсанкции, если ЕС отменит свои ограничительные меры.