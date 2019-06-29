Как легли карты королей казино

1 июля исполнится десять лет запрету в России казино и игровых автоматов за пределами специально выделенных зон. Основные бенефициары существовавшего до 2009 года рынка казино объемом $3,6 млрд в год не заинтересовались игорными резервациями и переориентировались на зарубежные страны или занялись другими проектами. “Ъ” выяснил, чем они занимаются сейчас.

Олег Бойко: от лотерей к микрофинансам

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Крупнейший на российском рынке игорный холдинг Ritzio Entertainment Group, после 2009 года переименованный в Ritzio International, развивал популярные сети игровых клубов «Вулкан» и «Миллионъ». Холдинг входит в инвестгруппу Finstar Олега Бойко, который и был основным владельцем компании. Среди ее миноритариев были также президент компании «Уникум» Борис Белоцерковский и предприниматель Олег Чамин.

Выручка Ritzio Entertainment Group в 2008 году составляла $1,86 млрд, в 2009-м — уже только $625 млн. Российский бизнес в эти годы обеспечивал холдингу примерно 75% и 56% выручки соответственно. После ухода из России холдинг продолжил развивать игорный бизнес за рубежом: в Германии, Италии, Румынии, Хорватии, Латвии и Белоруссии. Сейчас игровые клубы Ritzio работают в трех странах — Германии, Хорватии и Румынии, где у холдинга 100, 47 и 41 заведение соответственно. Актуальные финансовые показатели Ritzio в Finstar не разглашают. Но это уже не ключевой и не профильный актив группы, сейчас она развивает бизнесы в сфере финансовых технологий, подчеркивают в Finstar.

Помимо казино Олег Бойко развивал бизнес в сфере букмекеров и лотерей.

Сразу после запрета казино в России Ritzio Entertainment получила одну из первых лицензий на букмекерскую деятельность.

В 2010 году ООО «Спортлото», конечным бенефициаром которого был Олег Бойко, получило госконтракт на проведение двух тиражных и десяти бестиражных лотерей в поддержку Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году. Также Олег Бойко приобрел доли в группе «Милан» (организатор лотереи «Русское лото») и ЗАО «Русское лото» (оператор лотереи).

Уже к началу 2014 года господин Бойко продал все лотерейные и букмекерские активы в России и за рубежом, сумма сделок не разглашается, заявила его представитель. Компания «Спортбет», обладающая букмекерской лицензией №1 в России, сменила владельцев на европейских инвесторов. Сейчас это один из брендов международной группы 5Dimes — исходно коста-риканского оператора, который работает на многих международных рынках, в том числе в России и СНГ. Компании, которые прежде были связаны с «Русским лото», ликвидированы. Бренд «Русское лото» перешел под управление Минспорта, оператором лотереи выступает ЗАО «Государственные спортивные лотереи».

Сам Олег Бойко инвестирует в сервисы, связанные с микрозаймами и другими финансовыми продуктами.

В 2011 году Finstar приобрела долю в латвийской микрофинансовой компании 4finance, в ноябре 2015 года вложила €15 млн в финскую Euroloan Group. В 2015 году холдинг запустил собственный проект Digital Finance International, который специализируется на финансовых технологиях на развивающихся рынках. В феврале 2016 года Finstar и фонд Holtzbrinck Ventures вложили €31,5 млн в немецкий микрофинансовый сервис Spotcap, специализирующийся на онлайн-кредитах малому и среднему бизнесу.

Также, как недавно раскрывал в своих материалах ЦБ РФ, Олег Бойко инвестировал в российские микрофинансовые организации (МФО) «СМСфинанс» и «4финанс». По данным «СПАРК-Интерфакс», компании принадлежат кипрской Piressa Holdings Ltd. 5 мая 2019 года Центробанк РФ выдал Олегу Бойко «два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации»: теперь по закону он не может прямо или косвенно распоряжаться более 10% МФО. По словам представителя господина Бойко, возражение против этого решения уже подано в ЦБ.

Борис Белоцерковский: кофе вместо ставок

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Борис Белоцерковский после запрета казино в 2009 году вышел из Ritzio. Совместно с московским разработчиком игр Smartgames его производитель игровых автоматов «Уникум» начал несколько онлайн-проектов, однако затем совсем ушел с игрового рынка и стал выпускать вендинговые аппараты. Сегодня Uvenco господина Белоцерковского управляет более 14 тыс. автоматов в 65 городах и является одним из крупнейших в России операторов вендинговой торговли.

Борис Белоцерковский говорит, что уже десять лет совсем не имеет отношения к игровому рынку. До сих пор наблюдает за его развитием и «остается добрыми товарищами» с партнерами по Ritzio Олегом Чаминым и Олегом Бойко, но каждый сейчас занимается своими делами. «Надо сказать, это было для меня большой потерей. Пришлось потратить много времени и средств, чтобы перепрофилироваться и построить новый доходный бизнес»,— признает господин Белоцерковский. Запрет казино был, «безусловно, решением политическим, не экономическим», уверен предприниматель. «Большая часть населения к моменту запрета относилась к казино резко негативно, что, конечно, небезосновательно. Но в теории этот рынок вполне можно было регулировать, ведь он легально существует практически во всех странах»,— отмечает он.

Больше всего от запрета казино в России выиграли теневой рынок и букмекеры, уверен господин Белоцерковский.

«Что касается игорных зон, их, можно сказать, нет, это одно название, если сравнивать с объемами рынка, которые были до 2009 года»,— констатирует он.

Олег Чамин: переход в онлайн

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Предприниматель Олег Чамин владел в Ritzio долей в размере 10–20%. Еще до запрета казино он развивал и собственные сторонние проекты — сеть мультимедийных магазинов «Настроение» и сеть пивных пабов Temple Bar, которую выкупил как раз у Ritzio. В 2008 году господин Чамин вышел из капитала Ritzio и объединил свои активы в один сбытовой холдинг, в который также вошли дистрибуторская сеть «Сервис-партнер» (входит в фирму грамзаписи «Никитин», аффилированную со структурами господина Чамина), СП с самарским дистрибутором «Микс-медиа», вендинговый проект «Настроение-экспресс».

В сеть «Настроение», которая продавала DVD-диски и видеоигры, к концу 2007 года входило 82 магазина в Москве, 22 в Самаре и семь в Санкт-Петербурге. Вендинговый бизнес «Настроения» еще в 2009 году был продан компании «Мультимедиа Центр», управляющей аналогичными автоматами под брендами Play Home и «Бери и смотри», а в 2010 году из-за последствий кризиса компания решила сократить число магазинов со 120 до 44, после чего сеть также сменила владельцев.

Олег Чамин занимался и ресторанным бизнесом. Согласно kartoteka.ru, ему принадлежало 100% ООО «Стаут», 28% ООО «Гранат» и 10,5% ООО «Урюк Аэровокзал». «Стаут» по адресу совпадает с рестораном узбекской кухни «В гости» (ранее — «Урюк»). «Гранат» совпадает с рестораном паназиатской кухни «ШанТри» (сеть из трех ресторанов в центре Москвы). Основной владелец «Урюк Аэровокзал» — предприниматель Антон Винер, основатель ресторанной сети «Урюк».

Олег Чамин заявил “Ъ”, что уже не имеет отношения к ресторанному бизнесу и продал все доли, связанные с ресторанами в Москве, четыре года назад.

Сейчас предприниматель, по его словам, развивает онлайн-казино за рубежом под брендами LuckMe Casino и Futuriti Casino, которые охватывают аудиторию нескольких стран.

Сайт платформы LuckMe работает на английском, немецком, норвежском и финском языках. Доступ к Futuriti Casino из России получить не удалось. По оборотам онлайн-бизнес «пока не сопоставим» с тем, что был в России до 2009 года, однако это перспективное направление, уверен Олег Чамин: «Там совсем другая модель работы, другая аудитория и маркетинговая стратегия».

Майкл Боттчер: экспансия за рубежом

Фото: ТАСС

Storm International Майкла Боттчера до 2009 года развивала в Москве пять казино — Jazz Town, «Карнавал», «Нью-Йорк», «Ударник» и «Шангри Ла», а также сеть слот-клубов и баров «Супер Слотс». В 2009 году компания начала работу на рынке Белоруссии, затем продолжила экспансию: по данным на июнь 2019 года, она управляет объектами игорного и развлекательного бизнеса в Германии, Грузии, Армении, Белоруссии, Латвии. Главный актив — заведения под брендом «Казино Шангри Ла» в Белоруссии, Армении, Грузии и Латвии. В Германии компания развивает сеть игровых залов Storm Casino. Инвестиции в казино «Шангри Ла» в Грузии составили $15 млн, говорил Майкл Боттчер в интервью «Ведомостям» в марте 2019 года.

Как пояснил “Ъ” пресс-секретарь Storm International Лаврентий Губин, наиболее масштабные проекты компании реализованы в Армении и Грузии — эти казино сейчас лидируют по выручке.

«В Германии рынок стабильный, но ряд законодательных ограничений в области игорного бизнеса оказывает тормозящий эффект на развитие»,— говорит он. В Риге казино «Шангри Ла» открыто лишь полтора года назад, учитывая консервативность местного рынка, пока рано говорить о результатах, однако недавно введенные налоги на выигрыш игрока уже существенно сократили приток иностранных игроков, отмечает он.

Также компания развивает онлайн-казино. «Мы запустили онлайн-казино и букмекерскую площадку playshangrila.com под европейской лицензией. Сейчас рассматриваем вопрос лицензирования в странах, где у нас есть казино “Шангри Ла”. Основные инвестиции еще предстоят, когда будем выходить на локальные рынки, так как везде присутствуют сильные игроки и за долю рынка придется побороться»,— говорит Лаврентий Губин. Выручку своих офлайн- и онлайн-проектов казино Storm International не раскрывает.

Валерия Лебедева