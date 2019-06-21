«Корейские инвесторы увидели, что могут здесь найти своего клиента»

«Приморье» пока единственная игорная зона в России, которой удалось заинтересовать иностранных инвесторов. Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков рассказал “Ъ”, зачем в российские казино приезжают туристы из Южной Кореи и Китая.

— Сколько сейчас казино в «Приморье»?

— Работает с 2015 года только Tigre de Cristal — это комплекс площадью 36 тыс. кв. м, в который помимо казино входят два ресторана и гостиница на 121 номер. В мае в проект вошла китайская Suncity Group (компания купила 29,5% оператора казино Summit Ascent Holdings Ltd.— “Ъ”). Тогда же они объявили о планах построить «Tigre de Cristal Фаза-2» и за счет него увеличить номерной фонд в три раза. Это планируется к 2021 году.

В активной стройке еще три проекта. Это «Шамбала» инвесторов, которые ранее вкладывались в «Азов-Сити», Selena российской компании Diamond Fortune Holdings и Naga Vladivostok камбоджийского оператора гостиниц NagaCorp. «Шамбала» завершает первую очередь и обещает ввести в эксплуатацию уже в конце 2019 года, NagaCorp строит восьмой этаж из двенадцати, первую очередь Selena планируют сдать в 2020 году, вторую — в 2022-м.

— О планах вложиться в казино в Приморье говорили две компании из Южной Кореи — International Inc. и Ramid Hotels & Resorts. С ними все в силе?

— Они еще не подписали с нами инвестиционных соглашений, но от планов не отказываются, насколько мы знаем. International Inc. решает вопрос с финансированием, будет брать кредит в корейском банке. С Ramid Hotels & Resorts, которая планировала строить казино и гольф-поле, тоже в процессе переговоров.

— Каковы инвестиции в эти проекты?

— С открытия «Приморья» осенью 2015 года до конца 2018 года они составили 16,8 млрд руб. Из них более 5 млрд руб. вложены в 2018 году. По итогам 2019 года, думаю, будет не меньше — рассчитываем, что общий объем будет больше 20 млрд руб. точно. Можно сказать, что сейчас самый пик привлечения.

— Игорная зона существует с 2015 года, почему до сих пор только один действующий резидент? Почему инвесторы не приходили раньше?

— Все дело в росте туристического потока из Южной Кореи в Приморский край. В 2016 году он составил 50 тыс. человек, в 2017-м — 100 тыс., в 2018-м — 220 тыс. В этом году по итогам первого квартала мы видим рост на 134% и рассчитываем, что по итогам года он сравняется с турпотоком из Китая — это 400 тыс. человек. Главная причина роста — пришли работать корейские авиакомпании, в результате цены снизились, в неделю летает до 77 рейсов в Корею.

Иностранных инвесторов нет ни в одной игорной зоне, кроме нашей. Дело в том, что корейские инвесторы увидели, что могут здесь найти своего клиента, которого они знают, понимают, как с ним работать. Сейчас в Tigre de Cristal примерно 35% посетителей — туристы из Южной Кореи и Китая, это данные администрации казино.

Интервью взяла Валерия Лебедева