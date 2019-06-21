Цена вопроса

Многие полагают, что рост популярности букмекеров в России связан именно с запретом казино. Это не совсем так. Часть игроков, которые до запрета играли на автоматах, рассказывают, что после закрытия казино прекратили играть в азартные игры, ставки на спорт оказались им неинтересны. Однако есть и те, кто начал делать ставки, хотя до запрета этим не увлекался.

Что касается лотерей, то их аудитория сильно разнится с контингентом казино. В лото делают копеечные ставки в надежде выиграть миллион. В казино клиент хоть и надеется собрать за покерным столом роял-флэш, но на деле его ставки при выигрыше умножаются в два-три раза, в некоторых случаях — в несколько раз. Это совсем другая игра по уровню ожиданий.

Сказать однозначно, куда перетекла клиентура закрывшихся казино Москвы, непросто. За прошедшие десять лет сильно поменялась структура потребления азартных игр и сервисов в целом. Раньше люди посещали пункты приема ставок, сейчас они делают ставки через интернет. Несмотря на то что в опросах существенная часть игроков считают атмосферу в наземном казино важной составляющей в игре, можно предположить, что игроки наземных казино тоже перешли играть в онлайн. Это наглядно иллюстрируют тренды поисковых запросов. С июня 2009 года объем запросов «казино» в поисковых сервисах стабильно растет. Более того, сейчас этот запрос находится на историческом пике — около 7 млн в месяц. Это превышает запрос «ставки на спорт» в 20 раз.

По итогам 2018 года крупнейшим рекламодателем в интернете стало онлайн-казино, вопросов о легальности которого не возникает в принципе. Борьба Роскомнадзора с онлайн-казино неэффективна, так как на заблокированных сайтах сразу ухудшаются так называемые поведенческие факторы ранжирования, что приводит к их удалению с верхних строк выдачи. Их меняют новые, заранее заготовленные сайты. Этот цикл бесконечен. Благодаря умным алгоритмам поисковиков на первых позициях постоянно будут сайты, которые еще не заблокированы.

Что касается упущенной выгоды для легального бизнеса, то грубыми расчетами можно прийти к следующей цифре: средний показатель совокупных трат одного игрока у букмекерских компаний составляет 25 тыс. руб. Аналогичный показатель игрока в казино обычно в три раза выше. Валовая прибыль (объем принятых ставок минус выигрыши) букмекеров в 2018 году — приблизительно $1,2 млрд, то есть наличие легальных казино принесло бы бизнесу еще около $3,6 млрд. Сегодня эти деньги уходят нелегальным операторам с суррогатными играми. Их реклама направлена на молодежь, в том числе на несовершеннолетних.

Я считаю, что, если бы казино не было запрещено в 2009 году, эта отрасль в России прошла бы тот путь эволюции, какой прошли ставки на спорт. Сначала были повышены барьеры для выхода на рынок, потом усилен надзор, после букмекерам придали социальную нагрузку в виде поддержки спорта.

В Великобритании все букмекеры имеют разделы казино. В США начали активно легализовать онлайн-ставки и казино, в 15 штатах лицензия выдается сразу на оба вида деятельности. Думаю, что рано или поздно и мы придем к легальной, при этом сильно зарегулированной, с социальной защитой, отрасли онлайн-казино. Текущее положение дел не приносит никакой пользы ни государству, ни игрокам, которые попадают в руки суррогатчиков. А бизнес пока боится говорить про казино — есть ставки на спорт, и слава богу.

Паруйр Шахбазян, основатель информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров»