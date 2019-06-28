Сборная России оступилась на старте

Женская сборная России с поражения стартовала на чемпионате Европы по баскетболу. В четверг в сербском Зренянине она проиграла бронзовому призеру предыдущего континентального первенства Бельгии со счетом 54:67. В пятницу во втором туре группового этапа россиянки встретятся с хозяйками площадки, после чего в воскресенье проведут матч с Белоруссией. Борьбу за медали Евробаскета и путевки в олимпийскую квалификацию продолжат три команды из этой четверки.

Сборная России давно не радовала своих болельщиков, а конкретно — с 2011 года, когда в третий раз выиграла чемпионат Европы. С тех пор как отрезало. Но в последнее время, после того как команду возглавил немецкий специалист Олаф Ланге, она снова стала подавать сигналы надежды. Оптимизм внушали и результаты недавних спаррингов, когда россиянки одержали шесть побед в семи матчах с участницами Евробаскета-2019, в том числе над действующими чемпионками континента испанками. «С нетерпением хочу посмотреть, как сборная проявит себя на новом уровне,— заявил перед стартом первенства ее главный тренер.— В этой команде уникальная комбинация игроков — хороших молодых баскетболисток и ветеранов, которые еще не сказали последнего слова в карьере».

Между тем уже на старте турнира Россию, попавшую в «группу смерти», ожидало серьезное испытание. На предыдущем Евробаскете в 2017 году Бельгия завоевала бронзовые медали, одолев, кстати, на предварительном этапе россиянок (76:75), а затем добралась и до полуфинала на чемпионате мира-2018. За эту сборную выступает одна из лучших баскетболисток Европы Эмма Мессеман, которая в клубных соревнованиях, к слову, защищает цвета екатеринбургского УГМК. Сдержать ее было, наверное, основной задачей подопечных Ланге. Но, к сожалению, они не справились с опекой бельгийской звезды.

Мессеман открыла счет в матче и в дальнейшем демонстрировала высокую результативность. Так, в первой четверти она забросила девять очков, хотя это не помешало российской команде, в составе которой есть своя звезда и одноклубница Мессеман Мария Вадеева, выиграть дебютный отрезок (19:16). 20-летняя центровая в начале следующей десятиминутки даже увеличила разницу до пяти баллов, однако вскоре «плюс пять» превратились в «минус два» (21:23). Усилиями Вадеевой россиянки опять вырвались вперед (24:23), но больше они уже не вели в счете. Бельгийки все-таки эффективнее использовали своего лидера, и за два периода Мессеман настреляла 20 очков — ровно половину от 40 командных.

Уступив в первой половине встречи (32:40), россиянки попытались организовать погоню и после серии попаданий Вадеевой практически вплотную приблизились к сопернику. Затем ее порыв поддержала Раиса Мусина, а Мессеман в третьей четверти смогла набрать всего два балла. Тем не менее российской сборной не удалось переломить ход матча. Вадеева, достигнув отметки в 20 очков, будто бы выполнила свою снайперскую норму и перестала забивать в заключительной десятиминутке. Впрочем, она в итоге «дабл-дабл» сделала, отметившись еще 11 подборами. А вот подруги по команде ей так и не помогли. В частности, россиянки не только с низким процентом атаковали из-за дуги, реализовав лишь три попытки из 17 (17,65%), но и слишком часто мазали с линии штрафных бросков (46,67% эффективности). Да и Мессеман в концовке забросила важные мячи, закончив игру с 29 очками. Так что сборная России потерпела на старте чемпионата Европы довольно чувствительное поражение — 54:67.

Александр Ильин