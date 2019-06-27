Самолету не хватило полосы

В поселке Нижнеангарск, расположенном на северном побережье Байкала, потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Погибли командир корабля и техник, пострадали 31 пассажир и двое членов экипажа, четыре человека госпитализированы. По предварительной версии, у самолета, вылетевшего из Нижнеангарска в Иркутск, отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться обратно. При посадке Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалась в здание очистных сооружений, после чего почти полностью сгорел. По факту жесткой посадки самолета возбуждено уголовное дело.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. В результате инцидента погибли два члена экипажа — командир корабля Владимир Коломин и техник Олег Барданов. Пострадали 33 человека, четверо госпитализированы. 21 пассажир обратился за медицинской помощью после аварийной посадки, травмы у пострадавших легкие и средней тяжести, сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов. Всего на борту самолета находились 43 пассажира и четыре члена экипажа.

По данным оперативных служб, Ан-24, выполнявший рейс Улан-Удэ—Нижнеангарск—Иркутск, вылетел в четверг утром из аэропорта Нижнеангарска в Иркутск. В 10:30 по местному времени (5:30 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в аэропорту Нижнеангарска горит самолет. При заходе на посадку он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в здание очистных сооружений, в результате чего загорелся. По данным представителя главы Бурятии Алексея Фишева, у самолета, когда тот уже находился в небе, отказал один из двигателей, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт. Источник «Интерфакса» также назвал причиной жесткой посадки отказ двигателя, в результате чего самолет стал неуправляем: «садился "разнотягом", без реверса и съехал с полосы при пробеге».

Изучается версия о возможной ошибке экипажа Ан-24 в Бурятии после отказа двигателя при посадке, сообщил источник «Интерфакса». «Однозначно первичной причиной стал отказ левого двигателя. Однако предстоит изучить сопутствующие факторы, например действия пилотов, к ним есть вопросы»,— пояснил он. В частности, предстоит выяснить, не промахнулся ли командир мимо взлетно-посадочной полосы. По другим данным, экипаж действовал строго по инструкции и не допустил ошибок.

После того как машина врезалась в препятствие и загорелась, люди начали спешно выпрыгивать из самолета. В результате катастрофы самолет сгорел почти полностью, от него остался один хвост. Восстановлению Ан-24 не подлежит. По данным источника «Интерфакса», самолет эксплуатировался с 1978 года. «До капремонта в 1991 году самолет был оборудован комплексом АСЛК-70 (автоматизированная система летного контроля), и работал облетчиком радиотехнических средств посадки (РТС), далее переоборудован в пассажирский вариант»,— сказал он.

Сейчас место катастрофы оцеплено сотрудниками полиции, там работают специалисты экстренных служб. Восточно-Сибирское СУ СКР на транспорте по факту катастрофы возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Дело было передано в Центральный аппарат комитета. В управлении “Ъ” сообщили, что следователи уже выехали на место крушения самолета. Ространснадзор и прокуратура проведут внеплановую проверку авиакомпании, которой принадлежит Ан-24. Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) с участием представителей Росавиации также проведут свое расследование происшествия.

«Ангара» отправляет в Нижнеангарск самолет, чтобы забрать пассажиров в Иркутск.

Семьи пилотов, погибших при аварийной посадке в Бурятии, получат страховые выплаты в 1 млн руб., сообщили журналистам во Всероссийском союзе страховщиков. Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования семьям погибших, а также пообещал, что власти окажут помощь всем, кто получил травмы.

Екатерина Еременко, Иркутск; Анна Токарева