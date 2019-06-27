Что известно о потерпевшем крушение Ан-24

27 июня в поселке Нижнеангарск в Республике Бурятия совершил аварийную посадку самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Погибли 2 пилота, еще 22 пассажира пострадали. Технические характеристики самолета — в материале “Ъ”.

Ан-24 — 50-местный пассажирский самолет для линий малой и средней протяженности, оснащенный двумя турбовинтовыми двигателями. По кодификации НАТО: Coke («Кокс»). Был создан в ОКБ им. О. К. Антонова (ныне — ГП «Антонов», Украина).

Первый полет состоялся 20 октября 1959 года, начало эксплуатации — 1962 год. Максимальная скорость — 500 км/ч. Дальность полета — 2,5 тыс. км. Экипаж состоит из 2–5 человек, количество пассажиров — до 52 человек.

Ан-24 представляет собой свободнонесущий высокоплан цельнометаллической конструкции. Фюзеляж типа полумонокок балочно-стрингерной конструкции. Сечение фюзеляжа образовано двумя дугами разного диаметра. В фюзеляже размещены кабина экипажа, пассажирский салон, буфет, туалет, гардероб и багажный отсек. Пассажирский салон отделен от других помещений перегородками. Фюзеляж герметичный. Крыло — трапециевидной формы в плане. Шасси убирающееся, трехопорное с носовой стойкой.

Силовая установка состоит из двух турбовинтовых двигателей АИ-24 (у поздних модификаций АИ-24Т) с четырехлопастными винтами АВ-72Т (диаметр 3,9 метра) и агрегата автономного запуска ТГ-16. Топливо располагается в четырех мягких баках в центроплане крыла.

В 1960–1970 годах на самолетах Ан-24 выполнялось до трети пассажирских перевозок в СССР. По данным сайта Aviation Safety Network, всего за время эксплуатации в катастрофах и авариях были потеряны 170 самолетов Ан-24. В общей сложности погибли 2218 человек.