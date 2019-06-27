Последние крупнейшие авиакатастрофы Ан-24 в СССР и России

27 июня в поселке Нижнеангарск в Республике Бурятия совершил аварийную посадку самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара». Погибли 2 пилота, еще 22 пассажира пострадали. О других авиакатастрофах с самолетами Ан-24 в СССР и России — в материале “Ъ”.

23 марта 1991 года самолет компании «Аэрофлот» при посадке в аэропорту Навои (Узбекистан) выкатился за пределы полосы, врезался в бетонные плиты и загорелся. Жертвами аварии стали 34 человек. Причиной катастрофы стала ошибка экипажа.

26 июня 1991 года из-за перегруза самолет авиакомпании «Полет» упал в Финский залив через пять минут после взлета. Погибли 10 человек.

26 ноября 1991 года самолет компании «Аэрофлот» упал в 800 м от взлетно-посадочной полосы аэропорта Бугульма (Татарстан). При заходе на посадку судно стало крениться вправо. Экипаж принял решение о заходе на второй круг, но не смог справиться с управлением. Причиной аварии стало обледенение стабилизатора. Погиб 41 человек.

18 марта 1997 года из-за плохого состояния самолета и коррозии силовых элементов судно Ставропольской акционерной авиакомпании на высоте 6 тыс. м над Черкесском (Карачаево-Черкесия) потеряло хвостовую часть и рухнуло на землю. В катастрофе погибли 50 человек.

16 марта 2005 года близ поселка Варандей (Ненецкий автономный округ) потерпел крушение самолет «Региональных авиалиний». Совершая посадку в условиях «белой мглы», экипаж принял грунтовую дорогу за посадочную полосу. При столкновении с землей судно разрушилось и частично сгорело. Жертвами аварии стали 28 из 52 человек, находившихся на борту.

3 августа 2010 года в аэропорту города Игарки (Красноярский край) в 700 м от взлетно-посадочной полосы потерпел крушение самолет авиакомпании «Катэкавиа». При заходе на посадку воздушное судно столкнулось с деревьями. В результате этого погибли 12 человек.

11 июля 2011 года у самолета авиакомпании «Ангара», выполнявшего рейс по маршруту Томск—Сургут, во время полета отказал и загорелся левый двигатель. Экипаж совершил вынужденную посадку на реку Обь в 17 км от города Стрежевого (Томская область). В результате удара о поверхность самолет разрушился. Погибли семь человек.