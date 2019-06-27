Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию с заводом по переработке опасных отходов в Камбарке

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал строительство завода по переработке отходов 1-2 класса опасности в Камбарке. Об этом он сообщил в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск».

«Раньше там уничтожалось химическое оружие. Химическое оружие — не отходы 1 и 2 класса. Нет никаких аномалий, но опасность есть. Поэтому все процессы, связанные с проектированием, строительством и эксплуатацией, должны быть открыты и на контроле общественности. Мы понимаем, что вопросы людей обусловлены и переживания справедливы. И стараемся максимально открыто общаться. Во-первых, и это главное, когда в Камбарке и Кизнере была реализована программа по уничтожению химического оружия, то в тот период было проведено 74 тысяч тестов. Постоянно проверяли воздух, воду, почву и так далее. Все тесты показали нормальные результаты»,— заявил господин Бречалов.

Также глава Удмуртии прокомментировал митинг против строительства комплекса, прошедший 22 июня. «Приехали люди там из Чайковского и других территорий. На все вопросы, которые будут поступать, мы готовы отвечать открыто. Никакой информации утаивать ни в коем случае не будем. Наибольшая опасность сейчас — это огромное количество несанкционированных свалок, где огромное количество отходов второго класса опасности. Это, например, батарейка литиевая. У нас сейчас реформа мусорная и в два раза больше стало ввозиться отходов. Так вот, этого хлама, который потом превращается в яд в виде несанкционированных свалок, у нас больше тысячи. Вот где у нас опасность, и все это десятилетиями накапливается»,— отметил он.

Напомним, что бывший завод по уничтожению химического оружия «Камбарка» в Удмуртии перепрофилируют в комплекс по переработке отходов 1-2 классов опасности. Проект представят на общественные обсуждения в 2020 году. Запуск предприятия ожидается не ранее 2023 года. Власти Удмуртии говорят, что участие в этом федеральном проекте позволит создать около 300 новых рабочих мест и инженерную инфраструктуру. 22 июня 2019 года в Камбарке прошел митинг против строительства комплекса. По официальным данным в мероприятии приняло участие около 280 человек, некоторые приехали из других регионов. Участники потребовали провести местный референдум и запретить ввоз на территорию Удмуртии радиоактивных отходов.