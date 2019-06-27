В Нижнеангарске при аварийной посадке Ан-24 погибли два члена экипажа

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, сообщил представитель главы Республики Бурятия. В результате погибли пилот и бортмеханик.

По последним данным, число пострадавших возросло до 22 человек. «Пятнадцати из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы»,— рассказали ТАСС в медицинских службах региона. Ранее сообщалось о семи пострадавших.

Во время происшествия на борту рейса, направлявшегося из Улан-Удэ в Нижнеангарск, находилось 46 человек, в том числе четыре члена экипажа.

«Спасены 42 взрослых и один ребенок»,— приводит «РИА Новости» слова представителя главы республики. По предварительным данным, после взлета в воздухе отказал один из двигателей.

«По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы ВПП на 100 м и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета»,— рассказал он.

По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности. МАК и Росавиация примут участие в расследовании.

В «Ангаре» не комментируют авиаинцидент. «В настоящий момент сами разбираемся в ситуации»,— сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к руководству авиакомпании. По предварительным данным, Ан-24 выпущен в 1977 году, в парке «Ангары» находился с 2013 года.