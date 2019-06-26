Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей. Особенно это касается опасных участков. «Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей»,— сказал глава государства на заседании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.

По словам господина Путина, вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто «подводят под штраф». «Это не самоцель — это только средство для достижения нужного нам результата»,— сказал президент. Он также попросил разобраться с ситуацией, чтобы его услышали «и за периметром Кремля».

Ранее в июне комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч: сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений.

Подробнее об отложенной реформе — в публикации “Ъ” «Штрафы держат скорость 20 км/ч».