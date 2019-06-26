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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Путин потребовал не прятать камеры на дорогах

Президент России Владимир Путин заявил, что нельзя прятать камеры на дорогах, чтобы затем штрафовать водителей. Особенно это касается опасных участков. «Цель их установки — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей»,— сказал глава государства на заседании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности дорожного движения.

По словам господина Путина, вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто «подводят под штраф». «Это не самоцель — это только средство для достижения нужного нам результата»,— сказал президент. Он также попросил разобраться с ситуацией, чтобы его услышали «и за периметром Кремля».

Ранее в июне комитеты Госдумы по транспорту и госстроительству рекомендовали правительству РФ не отменять так называемый нештрафуемый порог превышения скорости в 20 км/ч: сначала необходимо проверить дорожные знаки на трассах и региональные системы фиксации нарушений.

Подробнее об отложенной реформе — в публикации “Ъ” «Штрафы держат скорость 20 км/ч».

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