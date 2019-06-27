Власти США обнаружили возможную неполадку в Boeing 737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США выявило новый возможный риск при эксплуатации Boeing 737 MAX, сообщает Reuters. Теперь компании предстоит разобраться с ним перед тем, как этой линейке самолетов вновь разрешат летать. Риск был выявлен во время имитационного полета. В Boeing заявили, что «тесно сотрудничают с авиавластями для безопасного возвращения MAX в небо».

Знакомые с ситуацией люди сообщили агентству, что во время тестов пилот пытался намеренно активировать систему предотвращения сваливания на крыло. Во время этого процесса понадобился более длительный период для того, чтобы запустить систему балансировки. Связана ли проблема с программным обеспечением или дело в микропроцессоре, предстоит выяснить.

В октябре прошлого года самолет Boeing 737 MAX индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты на остров Банка. Вскоре после вылета судно упало в море в районе западного побережья острова Ява. На борту находились 189 человек, никто из них не выжил. Другой самолет модели 737 MAX разбился в марте этого года в Эфиопии. Самолет авиакомпании Ethiopian Airlines летел из города Аддис-Абеба в столицу Кении — Найроби. На его борту были 157 человек, среди них представители 35 стран, в том числе трое россиян. Все они погибли.

В компании Boeing подтвердили проблему в системе MCAS. Она регулировала слишком острый угол подъема носа самолета. В середине мая в компании заявили, что полностью обновили программу.

Больше 400 пилотов подали коллективный иск к Boeing. Они заявили, что компания пошла на беспрецедентный шаг — она скрыла от них недостатки в системе самолета 737 MAX.

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