Кредитные карты отошли на второй план

Банки стали выдавать меньше кредитных карт. В мае число таких договоров снизилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это следует из подсчетов Объединенного кредитного бюро.

Причем до прошлого месяца спрос на кредитные карты стабильно рос. А в мае он упал на 16% по отношению к апрелю, рассказала директор по маркетингу Объединенного кредитного бюро Екатерина Котова: «В мае этого года количество новых кредитных карт снизилось в годовом отношении на 6%, но при этом объемы кредитных лимитов выросли на 9%. В прошлом месяце было выдано 969 тыс. карт с общим лимитом почти 78 млрд руб. Год назад банки выдали чуть более 1 млн карт на 71 млрд руб. Рост объемов кредитования произошел, в первую очередь, за счет увеличения среднего лимита по новым картам, который достиг рекордного значения в 80 тыс. руб.

Говорить о каких-то конкретных трендах на снижение пока преждевременно, так как карты показывали уверенный рост с января по апрель этого года. Нужно смотреть на ситуацию в перспективе двух-трех месяцев, и тогда делать какие-то выводы о снижении спроса. Скорее всего, в этом году более ярко проявился сезонный фактор, связанный с большим количеством выходных праздничных дней в мае. Кроме того, мог снизиться спрос со стороны самих заемщиков из-за высокой кредитной активности по этому виду продуктов в апреле».

По данным «Ведомостей», некоторые банки, такие как «Русский стандарт» и «Восточный», подтвердили сокращение выдачи кредиток. Ранее в Центробанке сообщили, что потребкредитование в России обогнало ипотеку впервые с 2013 года. А министр экономического развития Максим Орешкин призвал остановить разрастание «пузыря» в сегменте. Сокращение выдачи займов можно объяснить тем, что банки ужесточили требования, считает независимый аналитик Антон Шабанов: «Здесь есть две основные причины. Первая — падает спрос, потому что все, кто хотел, уже взяли кредит. Вторая — сами банки стали более строго относиться к своим заемщикам. В итоге мы видим замедление этого рынка.

Я думаю, реально располагаемые доходы населения в ближайшее время продолжат падать, и люди, не всегда финансово грамотные, будут искать какие-то возможности кредитования на стороне, то есть как раз в банках.

С другой стороны, и наш Центробанк об этом неоднократно уже говорил, и президент на это обращал внимание, что этот рынок нужно более жестко регулировать. Спрос расти будет, а вот то, что предложение будет расти, в нынешних реалиях далеко не факт».

По данным Объединенного кредитного бюро, банки также сократили выдачу ипотечных кредитов. В мае было оформлено займов на 150 млрд руб. — это на треть меньше, чем в мае прошлого года.

Яна Пашаева