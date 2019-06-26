Российские военнослужащие покинули Венесуэлу

Российские военнослужащие, в течение нескольких месяцев находившиеся в Венесуэле, покинули страну, сообщает российское посольство в Каракасе. Специалисты провели «плановые работы», которые в дальнейшем будут продолжены в соответствии с согласованным графиком.

«Самолет Ил-62, который везет российских техников, находившихся в Венесуэле в течение последних месяцев в рамках технической помощи, которую оказывает Россия по контрактам в военно-технической сфере с Венесуэлой, вылетает из Каракаса в Москву 26 июня»,— говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что о российском военном присутствии в Венесуэле речь не шла, российские специалисты выполняли «лишь контракты по обслуживанию, которые не несут в себе элементов дестабилизации ситуации».

Напомним, 99 российских военных во главе с начальником Главного штаба сухопутных войск Василием Тонкошкуровым на Ан-124 и пассажирском Ил-62 прибыли в Каракас весной 2019 года. В Венесуэлу также было доставлено 35 тонн груза.

Подробнее о ситуации в стране — в публикации “Ъ” «Венесуэльская оппозиция ждет помощи с севера».