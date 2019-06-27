Агрегаторы такси не съезжают с комиссий

Компания Gett выступила против сокращения комиссии агрегаторов такси и запрета работы на рынке иностранных сервисов. Реализация таких предложений депутатов приведет к уходу компаний, монополизации отрасли и повышению цен для пользователей минимум на 15%, предупреждают участники рынка. Поправки пока не внесены официально и могут не попасть в версию проекта ко второму чтению, считают эксперты.

Предложения главы комитета Госдумы по транспорту и строительству Госдумы Евгения Москвичева о внесении поправок в законопроект об агрегаторах такси негативно скажутся на рынке, говорится в письме Gett (есть у “Ъ”) господину Москвичеву. С инициативой внести поправки в законопроект, находящийся на рассмотрении комитета, Евгений Москвичев выступил 27 мая. Он предлагает разрешить работать на рынке только российским сервисам, ограничить их комиссию 2–3%, а также обязать их контролировать режима труда и отдыха таксистов, среди которых также не должно быть иностранных граждан.

Эти инициативы приведут к уходу с рынка игроков, монополизации отрасли, снижению качества услуг и росту тарифов для конечных пользователей минимум на 15%, считают в Gett. При сокращении комиссии агрегатора до 2–3% его технологическое развитие будет экономически нецелесообразно, полагают в компании, а возложение на службы заказа такси обязанности контролировать режим труда и отдыха «противоречит действующему законодательству». Эти положения содержат возможность коррупционной составляющей, так как «позволяют при необходимости убрать с рынка любую службу заказа такси», утверждает Gett.

Конкуренты Gett согласны с аргументами. Представитель ГК «Везет» говорит, что «уменьшение конкуренции на рынке может увеличить время подачи автомобиля и негативно повлиять на стоимость услуг». По ее словам, компания также уже обращалась за разъяснениями к представителям власти. В «Яндекс.Такси» “Ъ” сообщили, что компания входила в рабочую группу по подготовке законопроекта к первому чтению. «С осени группа не собиралась, пакет поправок ко второму чтению пока не предложен, и наши коллеги по рабочей группе также не знают об этом»,— подчеркивают в «Яндекс.Такси». Предложения Евгения Москвичева — это «не поправки», настаивает и представитель Uber. Представитель эстонского сервиса Bolt выразила надежду, что в финальной версии законопроекта «учтут консолидированное мнение бизнеса». В «Ситимобил» от комментариев отказались.

Поправок пока «никто не видел», делать выводы, как они повлияют на рынок такси, «мягко говоря, преждевременно», считает глава центра компетенций Общественного института развития такси Станислав Швагерус. Gett не приводит обоснования, почему снижение комиссии остановит развитие агрегаторов, указывает он: «Бывает, агрегаторы берут по 10%, некоторые — по 20–30%. Никто никогда из них экономически не обосновывал, сколько должно быть».

Все основные участники рынка такси, включая «Ситимобил», «Яндекс.Такси» и Gett,— иностранные компании, у ГК «Везет» есть иностранные совладельцы, отмечает аналитик HSBC Маша Кахн: «Исключить их всех? Цена удвоится». Есть много примеров регулирования, которое приводило и к гораздо более высокому росту цен, но эта инициатива вряд ли пройдет, «потому что она слишком бредовая», говорит управляющий директор Leta Capital (инвестор сервиса InDriver) Александр Чачава. Если же она все-таки будет принята, участники рынка будут создавать российские компании, чтобы формально выполнить требования, полагает он. «Какого-то эффекта, кроме краткосрочного геморроя и радикального повышения цен, это не принесет. Можно сравнить с блокировкой Telegram: огромные ресурсы потрачены, толку никакого»,— заключил господин Чачава.

Евгений Москвичев не ответил на звонки “Ъ”, его представитель сообщила, что он в командировке. Один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Вячеслав Лысаков напоминает, что версия, утвержденная в первом чтении, уже содержит требования к сервисам такси: они должны иметь представительства и серверы с персональной информацией клиентов в России и работать только с лицензированными перевозчиками. «Должны быть жесткие правила, которые защитят отечественный рынок. В то же время мы не должны перекрывать доступ иностранным компаниям»,— считает господин Лысаков. Он ожидает принятия законопроекта во втором чтении до конца года.

Владислав Новый